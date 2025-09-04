FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 4. September 2025
TERMINE UNTERNEHMEN
USA: Broadcom, Q3-Zahlen
USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/25
11:00 GRC: Arbeitslosenquorte Q2/25
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 7/25
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/25
17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Zweiter Tag der «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M. U.a. mit UniCredit-Chef Andrea Orcel
09:00 DEU: Düsseldorfer Immobilien-Dialog 2025
U.a. mit Prof. Dr. Jens Südekum, persönlicher Beauftragter des Bundesfinanzministers für gesamtwirtschaftliche Entwicklung.
CAN: Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der G7 (G7-PPK) °
