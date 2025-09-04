FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Mittwoch, den 17. September 2025
DONNERSTAG, DEN 4. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
USA: Broadcom, Q3-Zahlen
USA: Ciena Corporation, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
08:30 CHE: Verbraucherpreise 8/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig)
09:00 CHE: Arbeitslosenquote 8/25
11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 7/25
11:00 GRC: Arbeitslosenquorte Q2/25
14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA: Handelsbilanz 7/25
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 8/25
17:00 USA: EIA Ölbericht (Woche)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Zweiter Tag der «Handelsblatt»-Bankentagung, Frankfurt/M. U.a. mit UniCredit-Chef Andrea Orcel
09:00 DEU: Düsseldorfer Immobilien-Dialog 2025
U.a. mit Prof. Dr. Jens Südekum, persönlicher Beauftragter des Bundesfinanzministers für gesamtwirtschaftliche Entwicklung.
CAN: Konferenz der Parlamentspräsidentinnen und -präsidenten der G7 (G7-PPK)
FREITAG, DEN 5. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 7/25 (vorläufig)
08:00 NOR: Industriepdoduktion 7/25
08:00 FIN: Handelsbilanz 7/25 (vorläufig)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 7/25
08:00 ROU: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
08:30 HUN: Industrieproduktion 7/25
08:45 FRA: Handelsbilanz 7/25
08:45 FRA: Leistungsbilanz 7/25
09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 8/25
09:00 CHE: Fredmwährungsbestand 8/25
10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 7/25
11:00 GRC: BIP Q2/25
11:00 EUR: Staatsausgaben Q2/25
11:00 EUR: Hautshaltskonsum Q2/25
11:00 EUR: BIP Q2/25 (3. Veröffentlichung)
11:00 EUR: Beschäftigung Q2/25 (endgültig)
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 8/25
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Einweihung des ersten europäischen Supercomputers der Exascale-Klasse namens «Jupiter» in Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz und Hendrik Wüst, NRW-Ministerpräsident, Bundeforschungsministerin Dorothee Bär und NRW-Kulturministerin Ina Brandes (CDU), Jülich Laut Forschungszentrum ist es einer der weltweit führenden Supercomputer für Künstliche Intelligenz
MONTAG, DEN 8. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
CHN: Im- und Exporte 8/25
CHN: Handelsbilanz 8/25
01:50 JPN: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 7/25
01:50 JPN: Handelsbilanz 7/25
08:00 DEU: Industrieproduktion 7/25
08:00 DEU: Handelsbilanz 7/25
08:00 DEU: Im- und Exporte 7/25
10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 9/25
12:00 LVA: Verbraucherpreise 8/25
21:00 USA: Konsumentenkredite 7/25
SONSTIGE TERMINE
DEU: Internationale Automesse IAA Mobility - Pressetag, München
DIENSTAG, DEN 9. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
09:00 CHE: Logitech, Hauptversammlung
13:00 DEU: Jahres-Pk Verband der Sparda-Banken, Frankfurt/M. 16:00 GBR: ARM Holding, Hauptversammlung
17:00 USA: Boeing (Auslieferungen 8/25)
22:00 USA: Oracle, Q1-Zahlen
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Volkswagen, Volkswagen Group Product & Tech Investor Update auf der IAA FRA: Kering, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
08:30 HUN: Verbraucherpreise 8/25
08:45 FRA: Industrieproduktion 7/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Eröffnung der internationalen Automesse IAA Mobility + 10.00 Eröffnung mit Kanzler Merz und anschließendem Messerundgang
MITTWOCH, DEN 10. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 CHE: Baloise, Halbjahreszahlen
08:30 DEU: Stihl, Medientag, Waiblingen
10:00 CHE: Richemont, Hauptversammlung
TERMINE KONJUNKTUR
03:30 CHN: Erzeugerpreise 8/25
03:30 CHN: Verbraucherpreise 8/25
07:00 FIN: Industrieproduktion 7/25
08:00 NOR: Verbraucherpreise 8/25
08:00 DNK: Verbraucherpreise 8/25
09:00 CZS: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
09:00 AUT: Industrieproduktion 7/25
10:00 ITA: Industrieproduktion 7/25
11:00 GRC: Verbraucherpreise 8/25
11:00 GRC: Industrieproduktion 7/25
12:00 PRT: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
13:00 USA: MBA Hypothekenanträge (Woche)
14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: Erzeugerpreise 8/25
16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 7/25 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
13:00 DEU: Bundestag
Themen: Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz und Wohnflächensteuer + 13.05 Regierungsbefragung mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) + 14.45 Fragestunde
FRA: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält Rede zur Lage der Europäischen Union, Straßburg
DONNERSTAG, DEN 11. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 8/25
10:00 IRL: Ryanair, Hauptversammlung
14:00 NLD: ABN Amro, außerordentliche Hauptversammlung 22:00 USA: Adobe, Q3-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 8/25
08:00 SWE: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
08:00 ROU: Verbraucherpreise 8/25
14:15 EUR: Zentralbank, Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Verbraucherpreise 8/25
14:30 USA: Realeinkommen 8/25
14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
SONSTIGE TERMINE
12:00 DEU: «Frankfurter Finanzplatzgespräche» mit der Chefin der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA, Bruna Szego
FREITAG, DEN 12. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
06:30 JPN: Industrieproduktion 7/25 (endgültig)
06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 7/25
08:00 GBR: Industrieproduktion 7/25
08:00 GBR: Bauproduktion 7/25
08:00 GBR: Handelsbilanz 7/25
08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
08:45 FRA: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
09:00 ESP: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig)
10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q2/25
12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig) 18:00 RUS: BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung)
MONTAG, DEN 15. SEPTEMBER
TERMINE KONJUNKTUR
04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 8/25
04:00 CHN: Industrieproduktion 8/25
04:00 CHN: Investitionen Sachanlagen bis 8/25
10:00 ITA: Handelsbilanz 7/25
11:00 EUR: Handelsbilanz 7/25
16:00 USA: Empire State Manufacturing Survey
SONSTIGE TERMINE
DEU: Messe Schweißen & Schneiden - Weltleitmesse für das Fügen, Trennen und Beschichten (bis 19.09.)
11:00 DEU: Hybrid-Pk zum Deutschen Apothekertag 2025 - "Lage der Apotheken und Weichenstellungen für die Zukunft"
DIENSTAG, DEN 16. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
13:00 DEU: Schaeffler, Capital Markets Day
17:00 SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil besucht Evonik
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 07/25
10:00 ITA: Verbraucherpreise (2. Schätzung) 8/25
11:00 DEU: ZEW-Index 9/15
11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/25
11:00 EUR: Industrieproduktion 7/25
14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/25
14:30 USA: Ex- und Importpreisindex 8/25
15:15 USA: Industrieproduktion 8/25
16:00 USA: Lagerbestände 7/25
16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: Studie «Was macht die duale Ausbildung attraktiv? Wünsche von jungen Menschen und Angebote von Unternehmen im Vergleich». Gemeinsames Werk von Bertelsmann Stiftung und Institut der deutschen Wirtschaft (IW).
MITTWOCH, DEN 17. SEPTEMBER
TERMINE UNTERNEHMEN
DEU: Fielmann, Capital Markets Day
DEU: Porsche AG, Capital Markets Day
USA: Zoom Video Communications (Investor Day)
TERMINE KONJUNKTUR
08:00 DEU: Verbraucherpreise 8/25
11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/25 (2. Veröffentlichung) 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge
14:30 USA: Baubeginne, Baugenehmigungen 8/25
20:00 USA: Notenbank-Entscheidung (20.30 Pk)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Online-Pk Verbände des Hauptstadtbüros Bioenergie zu aktuellen Situation zum Biomassepaket und die Perspektiven
