Der renommierte Kardiologe Dr. William Abraham, Spezialist für Herzinsuffizienz, wird eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung des Carillon Mitral Contour System® für Herzinsuffizienzpatienten mit FMR übernehmen.

Cardiac Dimensions®, ein Marktführer auf dem Gebiet der Transkatheter-Therapien für Herzinsuffizienz, gab heute die Ernennung von Dr. William T. Abraham zum Chief Medical Officer bekannt. Dr. Abraham ist ein weltweit anerkannter Spezialist für Herzinsuffizienz und gerätebasierte Therapien und wird dazu beitragen, die klinischen und regulatorischen Strategien des Unternehmens im Zuge der Beantragung der Zulassung in den USA und der weiteren Ausweitung des Vertriebs des Carillon Mitral Contour System® in Europa voranzutreiben.

Dr. William T. Abraham, Chief Medical Officer at Cardiac Dimensions

Zuletzt war Dr. Abraham als Chief Medical Officer bei V-Wave Ltd. tätig, wo er die Zulassungsstudie in den USA leitete und eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung der Transkatheter-Vorhofshunt-Therapie des Unternehmens innehatte. Seine Arbeit dort trug schließlich zu einer bedeutenden Übernahme durch Johnson Johnson im Bereich Herzinsuffizienz bei. Dr. Abraham ist Distinguished Professor am College of Medicine der Ohio State University. Hier war er auch über 15 Jahre lang Direktor der Abteilung für Herz-Kreislauf-Medizin und publizierte über 650 begutachtete Fachartikel. Er ist international für seine führende Rolle bei der Weiterentwicklung von Herzinsuffizienzbehandlungen bekannt, unter anderem auf den Gebieten der kardialen Resynchronisationstherapie, der Fernüberwachung der Hämodynamik und der Transkatheter-Klappenreparatur. Zudem war Dr. Abraham als nationaler oder globaler Hauptprüfer an mehr als 50 multizentrischen Studien beteiligt, darunter wichtige Studien zum Thema Mitralklappe.

"Wir freuen uns sehr, Dr. Abraham im Führungsteam von Cardiac Dimensions begrüßen zu dürfen", so Rick Wypych, President und CEO von Cardiac Dimensions. "Bills Beitrag auf dem Gebiet der Herzinsuffizienz ist beispiellos. Sein Input und sein Einfluss auf die Carillon-Therapie werden dazu beitragen, den Erfolg und die Verbreitung dieser so dringend benötigten Therapie voranzutreiben. Außerdem werden seine Erfahrungen mit groß angelegten klinischen Studien und regulatorischen Verfahren eine entscheidende Rolle bei der Durchführung unserer wegweisenden US-Studie der EMPOWER-Studie spielen."

"Meine Karriere hat immer draum gedreht, Menschen mit Herzinsuffizienz neuartige und wirkungsvolle Therapien zur Verfügung zu stellen", so Dr. Abraham. "Der Grund für mich, Teil von Cardiac Dimensions zu werden, ist die einzigartige Position der Carillon-Therapie im Behandlungsparadigma der Herzinsuffizienz. Sie bietet einen physiologisch eleganten Ansatz zur Reduzierung der Mitralinsuffizienz, zur Erhaltung zukünftiger Behandlungsoptionen und zur Modifizierung des Krankheitsverlaufs selbst. Dabei sind die konsistenten Daten besonders ermutigend für mich, die eine günstige Remodellierung des Vorhofs und der Herzkammern, eine Verbesserung der Symptome und ein ausgezeichnetes Sicherheitsprofil zeigen und das sogar bei Patienten mit proportionaler MR, die oft von anderen Therapien ausgeschlossen sind."

Das Carillon Mitral Contour System ist mit dem CE-Kennzeichen versehen und in Europa sowie in anderen Ländern, die das CE-Kennzeichen anerkennen, erhältlich.

Über das Carillon Mitral Contour System

Das Carillon Mitral Contour System ist ein minimalinvasives Gerät, das zur Behandlung von Herzinsuffizienzpatienten mit funktioneller Mitralklappeninsuffizienz entwickelt wurde, indem es den Mitralklappenapparat über den Koronarsinus neu modelliert. Es ist in Europa und anderen Ländern im Handel erhältlich und wird derzeit in den USA im Rahmen der zulassungsrelevanten EMPOWER-Studie untersucht.

Über die EMPOWER-Studie

Die EMPOWER-Studie ist eine prospektive, randomisierte, scheinkontrollierte Zulassungsstudie, in der die Sicherheit und Wirksamkeit des Carillon Mitral Contour System® bei Herzinsuffizienzpatienten mit leichter bis schwerer funktioneller Mitralklappeninsuffizienz bewertet wird. Das Studiendesign ist darauf ausgelegt, bis zu 300 Patienten in führenden Zentren in den USA und anderen Ländern aufzunehmen. Ziel der Studie ist es, die FDA-Zulassung durch den Nachweis des Potenzials der Carillon-Therapie zur Verbesserung der Symptome, der Herzstruktur und der Langzeitergebnisse bei einer breiten Population von Herzinsuffizienzpatienten zu unterstützen.

Über Cardiac Dimensions

Das Ziel von Cardiac Dimensions ist es, Behandlungslösungen für die schnell wachsende Patientengruppe mit Herzinsuffizienz und funktioneller Mitralklappeninsuffizienz anzubieten. Das Carillon-Gerät des Unternehmens basiert auf jahrzehntelanger klinischer Erfahrung und der Behandlung von Tausenden von Patienten weltweit und nimmt als dauerhafte Therapie zur Behandlung von Patienten im frühen und späten Stadium, zur Linderung der Symptome und zur Umkehrung des Krankheitsverlaufs eine einzigartige Position ein. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.cardiacdimensions.com.

