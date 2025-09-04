Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 04.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Geheime Uran-Aktie: Ist das der historische "New Deal"-Moment für amerikanischen Uransektor?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
04.09.2025 06:33 Uhr
109 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. September

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 4. September 

=== 
  08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich Juni & 1H 
*** 08:30 CH/Verbraucherpreise August 
     PROGNOSE:   k.A. 
     zuvor:     0,0% gg Vm/+0,2% gg Vj 
  09:00 DE/Fortsetzung Handelsblatt Banken-Gipfel (u.a. mit Unicredit-CEO Orcel) 
*** 10:30 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts 
*** 11:00 DE/Konjunkturprognose des IWH-Institut Halle 
*** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Juli 
     Eurozone 
     PROGNOSE:   -0,7% gg Vm 
     zuvor:    +0,3% gg Vm 
  11:30 EU/Mitglied des EZB Direkoriums, Cipollone, spricht bei Anhörung des 
     Ausschusses des Europäischen Parlaments 
*** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August 
     Beschäftigung privater Sektor 
     PROGNOSE:   +75.000 Stellen 
     zuvor:    +104.000 Stellen 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE:   230.000 
     zuvor:     229.000 
*** 14:30 US/Handelsbilanz Juli 
     PROGNOSE:   -77,9 Mrd USD 
     zuvor:     -60,2 Mrd USD 
*** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:    +2,8% gg Vq 
     1. Veröff.:   +2,4% gg Vq 
     1. Quartal:   -1,8% gg Vq 
     Lohnstückkosten 
     PROGNOSE:    +1,3% gg Vq 
     1. Veröff.:   +1,6% gg Vq 
     1. Quartal:   +6,9% gg Vq 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August 
     PROGNOSE:    55,3 
     1. Veröff.:   55,4 
     zuvor:     55,7 
*** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August 
     PROGNOSE:    50,8 Punkte 
     zuvor:     50,1 Punkte 
  16:00 US/Ausschuss des US-Senats berät die Nominierung von 
     Stephen Miran zur Federal Reserve 
*** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 
  18:05 US/Fed-New-York-Präsident Williams, bei Veranstaltung des 
     Economic Club of New York 
 
    - FR/Bundeskanzler Merz trifft Präsident Macron beim 
     deutsch-französischen Unternehmertreffen 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/kla/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 00:01 ET (04:01 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.