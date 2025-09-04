Hamburg (ots) -Aufgeregte Nominierte und aufregende Künstler:innen - das ist die Mischung, die den Deutschen Radiopreis immer wieder zum unvergleichlichen Live-Erlebnis macht.In diesem Jahr stehen neben den besten Radiotalenten und dem Moderationsduo Katrin Bauerfeind und Thorsten Schorn sechs Musik-Acts auf der Bühne: Amy Macdonald, Ásdís, Bosse, Nina Chuba, Louis Philippson mit der NDR Radiophilharmonie und die Sugababes.Den Deutschen Radiopreis live miterlebenWer sich die Preisverleihung und die musikalischen Highlights nicht entgehen lassen möchte, kann den Deutschen Radiopreis 2025 live verfolgen - im Radio und per Stream - oder zeitversetzt im Fernsehen.Auf www.deutscher-radiopreis.de wird es am 11. September ab 20.05 Uhr einen Livestream der Veranstaltung geben.Der Instagram-Account @deutscherradiopreis_offiziell liefert laufend spannende Neuigkeiten, ab 18.30 Uhr auch live vom Roten Teppich mit Martin Tietjen.Insgesamt berichten 58 Radioprogramme live über den Deutschen Radiopreis - davon in voller Länge:Öffentlich-rechtliche Sender: AntenneSaar (SR), Bremen Vier, Deutschlandfunk Nova, hr3, MDR SPUTNIK, MDR SACHSEN EXTRA, MDR SACHSEN-ANHALT EXTRA, NDR 2, NDR Info Spezial, rbb 88.8, WDR 5.Private Sender: 089Kult, 105'5 Spreeradio, Antenne Niedersachsen, Berliner Rundfunk 91.4, Das Inselradio Mallorca, delta radio, ENERGY Bremen, ffn, HITRADIO RTL, planet radio, R.SA, R.SH, Radio Andernach, Radio Brocken, Radio Chemnitz, Radio Dresden, Radio Erzgebirge, Radio GoldStar, Radio Lausitz, Radio Leipzig, Radio Potsdam, RADIO PSR, radio SAW, Radio Tonkuhle, Radio Zwickau, RPR1., RTL - Deutschlands Hit-Radio, TOGGO Radio.Über ihre Website: ANTENNE BAYERN, BB RADIO, ENERGY, Hitradio antenne 1, HITRADIO OHR, maximal RADIO, Mira.FM, RadioDD63, RADIO fresh80s, Radio Sunray-FM, Radio Zwiebel, Schlager Radio, TMR-Radio.de.Live in Ausschnitten berichten der öffentlich-rechtliche Sender Bayern 1 sowie die privaten Sender 89.0 RTL, ANTENNE NRW, ANTENNE THÜRINGEN, bigFM und KISS FM.Im Fernsehen läuft die Verleihung in voller Länge in der Veranstaltungsnacht vom 11. auf den 12. September im NDR (ab 22.00 Uhr), MDR (ab 22.40 Uhr), HR (ab 23.00 Uhr), WDR (ab 23.45 Uhr) und BR (ab 23.55 Uhr) sowie am 13. September bei RBB (ab 01.00 Uhr).Darüber hinaus zeigen SWR (am 12. September um 23.55 Uhr) und NDR (am 13. September um 00.00 Uhr) die Höhepunkte des diesjährigen Deutschen Radiopreises.Über den Deutschen RadiopreisSeit 2010 werden mit dem Deutschen Radiopreis die besten Radiomacher:innen Deutschlands geehrt. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Gesellschafter sind die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks - und die NDR Media, die Vermarktungsgesellschaft des NDR. Zu den Kooperationspartnern zählen das Grimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg sowie die Radio-Vermarkter ARD MEDIA und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).Auf dem Instagram Account @deutscherradiopreis_offiziell (https://www.instagram.com/deutscherradiopreis_offiziell/) gibt es Einblicke rund um die Veranstaltung. Fotos und weitere Informationen finden sich auf der Website: www.deutscher-radiopreis.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: Deutscher Radiopreis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78753/6110397