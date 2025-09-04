Allianz zur gemeinsamen Entwicklung skalierbarer physikalischer KI-Lösungen für autonome Systeme, fortschrittliche Technologien im Gesundheitswesen und Innovationen in der industriellen Automatisierung und Robotik.

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führender Anbieter von KI-, Digital- und ER&D-Beratungsdienstleistungen, gab heute eine strategische Partnerschaft mit SiMa.ai aus dem Silicon Valley bekannt, einem führenden Unternehmen im Bereich physikalische KI. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, Branchen durch innovative KI-gesteuerte Lösungen in den Bereichen Mobilität, Gesundheitswesen, industrielle Automatisierung und Robotik zu transformieren.

Diese Partnerschaft verbindet das fundierte technische Know-how und die Fachkompetenz von LTTS mit der MLSoC ONE-Plattform und dem Software-SDK von SiMa.ai. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird SiMa.ai branchenführende KI-Hardware- und Softwarelösungen liefern, indem es die Kernkompetenzen von LTTS im Bereich Engineering und die Investitionen in Humankapital in Schlüsselbereichen wie Infotainment im Fahrzeug (IVI), AD/ADAS, industrielle Automatisierung und Robotik sowie Gesundheitswesen nutzt. Die gemeinsame Entwicklung bahnbrechender Anwendungsfälle in diesen Bereichen wird die Expansion und breitere Akzeptanz der Plattform von SiMa.ai vorantreiben.

"SiMa.ai festigt die Position von LTTS als führender Anbieter von KI-gestützten ER&D-Lösungen", sagte Amit Chadha, CEO und Geschäftsführer von L&T Technology Services. "Durch die Kombination der bahnbrechenden KI-Computing-Technologie von SiMa.ai mit unserer Expertise in Design und Implementierung ermöglichen wir Kunden aus den Bereichen Robotik, Mobilität und Gesundheitswesen, ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern und einen unvergleichlichen Mehrwert zu erzielen. Gemeinsam treiben wir die Branche voran und integrieren Intelligenz in innovative Lösungen, die nachhaltig und skalierbar sind."

Durch die Identifizierung hochwertiger Chancen und gemeinsamer Markteinführungsstrategien in verschiedenen Branchen wird die Zusammenarbeit die Innovation bei der Einführung von KI-Technologien beschleunigen und greifbare Ergebnisse für Unternehmen weltweit erzielen. Die Teams werden außerdem ein skalierbares Produkt-Support-Framework aufbauen, um eine optimierte Bereitstellung der Lösungen für globale Kunden sicherzustellen.

"Unsere Zusammenarbeit mit LTTS symbolisiert die Synergie, die erforderlich ist, um physische KI-Anwendungen global zu skalieren", sagte Krishna Rangasayee, Gründer und CEO von SiMa.ai. "LTTS bringt unübertroffene technische Fähigkeiten und Kundenreichweite mit und ist damit ein idealer Partner. Durch unsere Zusammenarbeit ermöglichen wir es Branchen, das volle Potenzial der KI auszuschöpfen, und bieten unseren Kunden hohe Leistung und Energieeffizienz bei gleichzeitiger Vereinfachung des Einführungsprozesses."

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services (LTTS) ist ein weltweit führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen KI, Digital ER&D. Als börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro (L&T) bieten wir Design-, Entwicklungs-, Test- und Wartungsdienstleistungen für Produkte und Prozesse an.

Zielstrebig. Agil. Innovativ. So treiben wir das Wachstum in den Segmenten Mobilität, Nachhaltigkeit und Technologie voran. Zu unserem Kundenstamm zählen 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 führende ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transport, Telekommunikation und Hightech sowie der Prozessindustrie. Wir haben unseren Hauptsitz in Indien und beschäftigen zum 30. Juni 2025 über 23.600 Mitarbeiter in 23 globalen Designzentren, 30 globalen Vertriebsniederlassungen und 105 Innovationslabors.

Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie unter www.LTTS.com.

Über SiMa.ai

SiMa.ai ist ein führender Anbieter von physischer KI und bietet eine speziell entwickelte, softwarebasierte Plattform, die erstklassige Leistung, Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit für Anwendungen mit physischer KI bietet. SiMa.ai konzentriert sich auf die Skalierung von physischer KI in den Bereichen Robotik, Automobilindustrie, industrielle Automatisierung, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Smart Vision und Gesundheitswesen und wird von erfahrenen Technologen geleitet und von erstklassigen Investoren unterstützt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in San Jose, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.sima.ai.

