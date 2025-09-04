© Foto: Jens Niering - Jens NieringIm Kartellverfahren gegen den Google-Suchdeal mit Apple lehnt ein US-Gericht eine Zerschlagung ab. Daraufhin erhöht die Bank of America die Kursziele für Apple und Alphabet. Die Hintergründe.Ein Urteil im US-Kartellverfahren gegen Google hat an der Wall Street für Auftrieb gesorgt. Nachdem ein Richter die geforderte Zerschlagung des Konzerns abgelehnt hat, zeigt sich die Bank of America für die Aktien von Alphabet und Apple deutlich optimistischer. Die Analysten erhöhten ihr Kursziel für Alphabet von 217 auf 252 US-Dollar je Aktie. Dies entspricht einem Potenzial von rund 9 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am Mittwoch. Bei Apple wurde das Ziel von 250 auf 260 US-Dollar angehoben, was einem …Den vollständigen Artikel lesen ...
