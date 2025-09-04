Der KI-Spezialist Salesforce hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Zwar konnte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertreffen, die Aktie geriet aber dennoch nachbörslich unter Druck. Der Markt hatte sich beim Ausblick noch mehr erhofft.Salesforce meldete einen Umsatz von 10,2 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn je Aktie von 2,91 Dollar. Damit lag das Unternehmen über den Prognosen. Analysten hatten im Vorfeld nur Einnahmen in Höhe von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
