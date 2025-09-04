DJ Finanzinvestor Permira steigt bei Teamviewer aus
DOW JONES--Permira hat sich von seinen restlichen Teamviewer-Anteilen getrennt. Wie der Finanzinvestor mitteilte, hat er am Donnerstag rund 12,5 Millionen Aktien bei institutionellen Investoren zum Preis von 9,20 Euro je Aktie platziert, was knapp 7 Prozent des Aktienkapitals des Softwareherstellers entspricht. Am Mittwoch war die Aktie bei 9,74 Euro aus dem Handel gegangen. Permira war 2014 bei Teamviewer eingestiegen und hat das Unternehmen 2019 an die Börse gebracht.
