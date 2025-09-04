Die Aktie des Robotik-Spezialisten Intuitive Surgical befindet sich weiter in einer schwachen Verfassung. Am Mittwoch büßte der Medtech-Wert an der Nasdaq knapp sechs Prozent an Wert ein. Der Grund dafür waren Aussagen von Finanzchef Jamie Samath im Hinblick auf die Zollauswirkungen auf das Unternehmen.Während der Wells Fargo Healthcare Conference habe CFO Jamie Samath die Zollsituation in den USA als "dynamisch" bezeichnet, berichtet Investor's Business Daily. "Die Prognose von 100 Basispunkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär