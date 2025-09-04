© Foto: Efren Landaos - Sipa USAJPMorgan hat seine Favoritenliste für September neu aufgestellt. Mit dabei sind PTC Therapeutics, Armstrong World Industries und McCormick. Die Hintergründe. Die Analysten von JPMorgan haben ihre Favoritenliste für den September überarbeitet und dabei einige spannende Neuzugänge präsentiert. Besonders ins Auge fällt PTC Therapeutics: Das Biopharma-Unternehmen hat seinen Anlegern in diesem Jahr bereits mit einem Kursplus von rund 14 Prozent erfreut und verfügt laut der US-Bank noch über deutliches Potenzial. Mit einem Kursziel von 68 US-Dollar traut JPMorgan der Aktie ein Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent zum Mittwochsschlusskurs zu. Zusätzlichen Rückenwind erhält die Aktie von der Bank …Den vollständigen Artikel lesen ...
