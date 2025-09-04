DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sorge vor Überhitzung bremst Kurse in China

DOW JONES--Mit uneinheitlichen Vorzeichen zeigen sich die Börsen in Asien am Donnerstag. Die guten US-Vorgaben gehen eher unter. Sie gingen hauptsächlich auf Kursgewinne im Technologiesektor und einen Kursprung bei Alphabet zurück, heißt es. Tendenziell äußern sich Strategen optimistisch zu den Börsen in Asien. So hätten die jüngsten Einkaufsmanagerindizes eine starke Resilienz gegenüber den Trump-Zöllen gezeigt, befindet HSBC. Die Auswirkungen zeigten sich vor allem in den Auftragseingängen beim Export von Nationen wie Japan, Korea oder Taiwan. Innerhalb von Süd-Ost-Asien seien sie jedoch ziemlich stark.

Während Japans Nikkei-Index um 1,5 Prozent zulegt, zeigt sich Koreas Kospi nur ganz leicht im Plus, er zieht allerdings bereits den dritten Tag in Folge an. In Sydney erholt sich das Marktbarometer um 0,9 Prozent zu. Am Vortag war es überraschend stark um 1,8 Prozent abwärts gegangen, weil unerwartet starke BIP-Daten Zweifel am Tempo möglicher Zinssenkungen hatten aufkommen lassen.

In Shanghai und in Hongkong geht es indes kräftig abwärts um 2,0 bzw. um 1,2 Prozent. Für Verunsicherung sorgt laut Marktbeobachtern, wie es mit den Trump-Zöllen weitergeht. Im Handel ist daneben weiter von vorsichtige Stimmung zu hören angesichts des überhitzten Aktienmarktes des Landes nach den starken Kursgewinnen zuletzt. China könnte Maßnahmen zur Abkühlung der Rally und des spekulativen Handels in Erwägung ziehen, warnen Analysten. Wie Bloomberg mit Bezug auf Kreise berichtet, sollen Maßnahmen zur Abkühlung getroffen werden.

Dazu bremsen Berichte über eine gesenkte Prognose des Autoriesen BYD. Für die Aktie geht es um 2,5 Prozent nach unten. Wie nach den mageren Quartalszahlen befürchtet, soll Chinas führender E-Auto-Hersteller nach Reuters-Berichten sein Absatzziel gegenüber Lieferanten für das Gesamtjahr nach unten genommen haben. Gerechnet werde nun mit 16 Prozent weniger Verkäufen, was noch deutlich unter den Analystenerwartungen liege.

Unter den Chipwerten in der Region geht es in Taiwan für TSMC um 0,4 Prozent nach oben, für SK Hynix in Korea um 1,1 und für Advantest in Tokio um 4,4 Prozent. In Hongkong fallen dagegen SMIC um über 5 Prozent.

Unterdessen befinden sich die Aktienmärkte weltweit in Lauerstellung vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Er dürfte Indikationen für den Zinskurs der US-Notenbank bringen. Am Vortag hatte der als taubenhaft bekannte Fed-Gouverneur Chris Waller die Möglichkeit von kurzfristig mehreren Zinssenkungen thematisiert.

