Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 04
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|255097.26
|5.7971
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|03/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40909650.00
|239472750.80
|5.8537
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|03/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|11858186.50
|5.3901
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|255764.35
|5.8283
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|13304377.00
|76469860.41
|5.7477
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|03/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|189661.52
|5.0878
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|03/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|18610000.00
|117603854.64
|6.3194
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|03/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5020000.00
|28788589.37
|5.7348
