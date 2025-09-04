VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 04
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-03
|NL0009272749
|3790000.000
|337684432.17
|89.0988
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-03
|NL0009272756
|232000.000
|20684657.38
|89.1580
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-03
|NL0009272772
|513000.000
|36565069.92
|71.2769
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-03
|NL0009272780
|360000.000
|29379539.83
|81.6098
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-03
|NL0009690239
|7910404.000
|293862899.36
|37.1489
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-03
|NL0009690247
|2518390.000
|43033749.47
|17.0878
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-03
|NL0009690254
|2426537.000
|30003272.80
|12.3646
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-03
|NL0010273801
|2681000.000
|51153898.09
|19.0802
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-03
|NL0010731816
|778000.000
|63367804.09
|81.4496
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-03
|NL0011683594
|70400000.000
|3071518497.13
|43.6295
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-03
|NL0010408704
|29403010.000
|1001213461.68
|34.0514
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-03
|NL0009272764
|328000.000
|20219665.04
|61.6453
