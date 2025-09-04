Die Deutsche Bank-Aktie hat nach einer langen Rallye zuletzt korrigiert. Doch wie viel Potenzial hat der DAX-Konzern jetzt? Und bietet sich hier womöglich eine Kaufchance? In der Korrektur Nach ihrer deutlichen Rallye in den vergangenen Monaten hat die Aktie der Deutschen Bank zuletzt sehr stark korrigiert. Der DAX-Konzern sackte von seinen Hochs unter die Marke von 30 € und könnte nun in Richtung der 50-Tage-Linie bei 28,29 € tendieren. Knapp darunter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de