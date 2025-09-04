Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 04
[04.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|LU2941599081
|17,658,828.00
|EUR
|0
|179,726,900.44
|10.1777
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|LU2941599248
|1,227,577.00
|USD
|0
|12,597,146.45
|10.2618
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,424,904.63
|10.1458
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|LU2994520851
|10,933,864.00
|USD
|0
|112,073,822.61
|10.2502
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|LU2994520935
|626,875.00
|USD
|0
|6,371,792.45
|10.1644
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|254,062.41
|10.1625
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|252,651.85
|10.1061
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|LU2941599164
|31,844.00
|EUR
|0
|319,506.50
|10.0335
© 2025 PR Newswire