Adidas Aktie unter Druck: Nach dem Bruch wichtiger Supports bleibt der Trend bärisch. Anleger sollten vorerst defensiv bleiben.Den vollständigen Artikel lesen ...
|171,40
|171,50
|09:53
|171,45
|171,55
|09:53
|09:15
|Renk Aktie: Kurs Allzeithoch?- Adidas, Evotec, PVA Tepla, TUI und Vonovia im Marktbericht Börse Frankfurt
|Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders...
|08:18
|adidas: Lebenszeichen aus dem Kellerabteil
|07:50
|DAX stabil: US-Arbeitsmarktdaten, SAP, Salesforce, Porsche, Airbus, MTU, Adidas, Alphabet ...
|Der DAX hat sich am Mittwoch nach den deutlichen Verlusten am Vortag stabilisieren können. Er ging am Ende mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 23.594,80 Zählern aus dem Handel. Auch zum Start in den...
|Mi
|Can Adidas Stock Turn Things Around?
|Mi
|Adidas-Aktie mit starkem Sprung nach vorn: Analystenimpulse setzen frische Kaufdynamik frei
|Die Aktie von Adidas legt am Mittwoch deutlich zu. Neue Impulse von Jefferies und JPMorgan geben dem Kurs spürbaren Auftrieb und wecken Hoffnungen auf eine nachhaltige Trendwende.Analysten überraschen...
|ADIDAS AG
|171,55
|-0,26 %