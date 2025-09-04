© Foto: Richard B. Levine - Sipa USATrotz 41 Prozent Umsatzplus rauscht die Figma-Aktie nachbörslich zweistellig ab. CEO Field setzt auf massive KI-Investitionen, Anleger zweifeln an der hohen Bewertung. Figma hat in seinem ersten Quartalsbericht nach dem spektakulären Börsengang zwar kräftiges Wachstum gemeldet, die hohen Erwartungen der Anleger aber verfehlt. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 41 Prozent auf 249,6 Millionen US-Dollar und lag damit knapp über den Schätzungen. Unter dem Strich erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 28,2 Millionen US-Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Milliardenverlust angefallen war. Dennoch brach die Aktie nachbörslich um über 14 Prozent ein. Tipp aus der RedaktionFallende …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE