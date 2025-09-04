The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.09.2025
ISIN Name
XS2382951148 DEV.BK.JAPAN 21/25 MTN
DE000DW6CXX5 DZ BANK IS.A1851
US931142EW94 WALMART 22/25
XS2892385068 ASIAN DEV.BK 24/25 MTN
XS1288467605 POLEN 15/25 MTN
US912828Z377 US TREASURY 2030
DE000DK0XTR8 DEKA DL FESTZINS 20/25
XS2225790315 ICBC 20/25 MTN
DE000HLB70J9 LB.HESS.THR.CARRARA03L/22
DE000DDA0PT8 DZ BANK IS.A1074
FR0012939882 C.F.FINANC.LOC. 15/25 MTN
US04338X2018 ARYZTA AG ADR NEW
LU0036592839 SEB GL EQ.OP.CEO INVESTMENT
