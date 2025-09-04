Das Instrument CECV DE000A40ZVV0 CECONOMY AG ON Z.VERK. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 04.09.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SDX1, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument CECV DE000A40ZVV0 CECONOMY AG ON Z.VERK. EQUITY has its first trading date on 04.09.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG SDX1, SettlCurr EUR, CCP Y
