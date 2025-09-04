Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 8. September 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Karussellpferd, ein Gemälde von Eugenie Dillmann, einen viktorianischen "Biscuit-Warmer", einen Buchladen eine Schale und einen Ring.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 9. September 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Anstecknadel, einen Meissen-Kakadu, eine Star-Trek Figur "Annika Hansen", einen Kettenanhänger, eine Öluhr und einen Space-Age Kronleuchter.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 10. September 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Goldbrosche, ein Geldspielgerät, eine Bronze von E. Fürst, einen Goldanhänger, ein Blechmotorrad und einen Jugendstil-Bilderrahmen.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 11. September 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Perlenring, ein Zigarrenetui, ein Lok-Schild, ein Schmuck-Kreuz und ein Flakon "Chapeau Bleu".Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 12. September 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Fahnenträger Karlsruher Majolika, einen Bleistift von Kaiser Wilhelm II, eine Brosche, ein Fernlenkauto und einen Koffer von Moritz Mädler.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6110421