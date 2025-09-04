Berlin (ots) -Er ist der bedeutendste Technikpreis Deutschlands: Im Vorfeld der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin zeichnete COMPUTER BILD, Deutschlands wichtigstes Medium für Technik-Kaufberatung, am Mittwochabend, 3. September 2025, zum 28. Mal die Technik-Highlights des Jahres mit dem GOLDENEN COMPUTER aus.In 13 Kategorien vom Smartphone bis TV hatten mehr als 80.000 Leserinnen und Leser über die Produkte und Innovationen des Jahres entschieden, die von der Redaktion von COMPUTER BILD ausgewählt und zur Abstimmung gestellt wurden. Über eine Million Stimmen wurden dabei abgegeben. Rund 130 Gäste aus der IT- und Unterhaltungselektronik-Branche waren im Axel-Springer-Hochhaus in Berlin bei der Award-Show dabei, durch die dieses Jahr das Moderatoren-Ehepaar Steffi Brungs (RTL) und Chris Wackert-Brungs (Sat.1) zusammen mit COMPUTER BILD Chefredakteur Dirk General-Kuchel führte.Abräumer des Abends war das Team von Samsung, das in gleich drei Kategorien (Smartphone, Computer, TV) den GOLDENEN COMPUTER entgegennehmen konnte. Sony machte das Game mit der Sony PlayStation 5 Pro. Besten Sound gab es mit der Teufel MYND auf die Ohren. In der Kategorie Kitchen traf der neue Vorwerk Thermomix TM7 ganz den Geschmack der Leserinnen und Leser. Der brandneue BMW iX3 fuhr den Sieg in der Kategorie New Mobility ein. Immer wichtiger ist für viele Nutzerinnen und Nutzer auch der Cyberschutz. Hier fungierte O2 als Partner in der Kategorie "Security (powered bei O2)", den sich die Software-Suite Norton 360 Advanced sicherte.Den Innovationspreis der Redaktion erhielt in diesem Jahr der Plaude NotePin, ein cleveres KI-Gadget, das man sich zum Beispiel ans Revers steckt und das dort als intelligentes Notizbuch dient. Der NotePin speichert nicht nur alle gesprochenen Informationen, sondern erstellt auf Wunsch auch Zusammenfassungen der Gespräche oder transkribiert die Aufzeichnungen in Textform. Mehr über alle Gewinner des GOLDENEN COMPUTER 2025 hier.Das neue Testlabor und der BILD-KaufberaterIm Fokus der diesjährigen Verleihung stand außerdem die umfassende Testkompetenz und Kaufberatung von COMPUTER BILD, die zusammen mit AUTO BILD das Kompetenzcenter Tech & Mobility der BILD-Gruppe bildet. Die Gäste konnten sich beim Goldenen Computer persönlich überzeugen, wie beispielsweise ein Roboterarm die Türen von Waschmaschinen im Dauertest öffnet und schließt oder wie mit einer Wassersäule die Smartphones auf ihre Wasserdichtheit überprüft werden, wovon sich auch Moderatorin Steffi Brungs spontan überzeugen konnte.Vom Handy bis Haartrockner, von Software bis Smart Home: Wer überzeugen will, muss an den Experten im Testlabor vorbei. Die Testergebnisse werden auch im BILD-Kaufberater veröffentlicht, dessen Produkttests seit Start im März 2025 schon über 67 Millionen Mal auf BILD.de besucht wurden.Dirk General-Kuchel, Chefredakteur COMPUTER BILD: "Das ist Technik für alle. Denn beim Goldenen Computer haben unsere Leserinnen und Leser das entscheidende Wort und über ihre Favoriten entschieden. Mit COMPUTER BILD stellen wir technis- Auftrags-Bearbeitungche Highlights aller Kategorien in unserem Testlabor auf den Prüfstand und können so für diese eine umfassende Kaufberatung geben."DER GOLDENE COMPUTER: Die Gewinner 2025- Smartphone: Samsung Galaxy S25 Ultra- Computer: Samsung Galaxy Tab S10 Ultra- PC-Zubehör: Sandisk Extreme Pro USB4- Gaming: Sony PlayStation 5 Pro- Security powered by O2: Norton 360 Advanced- Sound: Teufel MYND- Health & Wellness: Apple Watch Series 10- TV: Samsung QN90F- Software & Services: MagentaTV- Finance: WISO Steuer 2025- New Mobility: BMW iX3- Home & Garden: FRITZ!Box 4690- Kitchen: Vorwerk Thermomix TM7- Innovationspreis der Redaktion: Plaude NotePinPressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/6110447