Morgan Stanley senkt den Daumen bei Lam Research: Die Bank erwartet für 2026 ein abruptes Wachstumsende und stuft die Aktie auf "Underweight" ab. Nach starken Jahren drohe ein Dämpfer. Lam Research zählte in den vergangenen Jahren zu den großen Gewinnern der Halbleiterindustrie. Im laufenden Jahr überzeugte der US-Konzern mit einem Kursplus von fast 35 Prozent (Stand: Nasdaq-Schlusskurs 03.09.25). Doch nun stellt Morgan Stanley die Ampel auf Rot. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de