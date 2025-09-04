Die Teamviewer-Aktie ist am Mittwoch nachbörslich deutlich unter Druck geraten und verlor rund drei Prozent. Auslöser für den Kursrückgang war der Verkauf eines größeren Aktienpakets. Am Donnerstag drehte der Kurs vorbörslich jedoch wieder klar ins Plus.Der Finanzinvestor Permira hat über seine Beteiligungsgesellschaft TigerLuxOne rund 12,5 Millionen Aktien an Teamviewer abgestoßen. Dies entspricht einem Anteil von etwa 7,4 Prozent am Grundkapital des Unternehmens. Die Platzierung erfolgte zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
