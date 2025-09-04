Die Aktien von SMA Solar stürzten in dieser Woche nach gesenkten Jahreszielen massiv ab und verloren fast ein Drittel ihres Wertes. Dabei rutschte die Aktie auch unter die wichtige 200-Tage-Linie. Am heutigen Donnerstag kann sich das Papier etwas stabilisieren. Unterstützung erhält die Aktie dabei von einer Aufstufung durch das Analysehaus Jefferies.Grund für den Kurseinbruch zu Wochenbeginn war eine Prognosesenkung, begründet durch anhaltend schwache Märkte im Privat- und Gewerbebereich, hohe Wertminderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
