Der Airbus-Rivale hat einen Auftrag über 30 Passagierflugzeuge des Typs 737-8 MAX von Macquarie AirFinance erhalten. Die Maschinen werden voraussichtlich bis 2032 ausgeliefert. Die Flugzeugleasing-Tochter des australischen Finanzkonzerns Macquarie erhöht mit dieser Bestellung ihr 737-8 MAX-Portfolio auf insgesamt 70 Flugzeuge. Die seit April laufende Kurserholung bei der Boeing-Aktie hat zuletzt an Dynamik verloren. Insofern liefert der neue Großauftrag hier einen positiven Impuls.
Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Sie kundenservice@finanzen100.de wieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!
Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Sie kundenservice@finanzen100.de wieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!
© 2025 Bernecker Börsenbriefe