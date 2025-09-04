Einmal mehr werden die Karten in den deutschen Aktienindizes neu gemischt: PORSCHE steigt aus dem DAX ab, ebenso wie SARTORIUS - beide finden sich künftig im MDAX wieder. PORSCHE war seit Dezember 2022 im DAX, seit einiger Zeit kriselt es gewaltig - man kämpfte mit Absatzproblemen. Die Aktie verlor in den vergangenen 12 Monaten rund ein Drittel ihres Wertes. SARTORIUS war im Zuge einer Indexreform im September 2021 in den DAX aufgenommen worden, als die Deutsche Börse die Zahl der Werte auf 40 aufstockte. Wer kommt nun? Anstelle von PORSCHE und SARTORIUS finden wird in Kürze SCOUT24 und GEA im DAX. FIELMANN steigt indes vom SDAX in den MDAX auf - Platz dafür macht EVOTEC. In den SDAX wird zudem 1&1 für SGL CARBON aufgenommen. Parallel kommt 1&1 auch in den TecDAX, wo FORMYCON den Index verlassen muss. Die Änderungen werden zum 22. September wirksam.



