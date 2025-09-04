EQS-News: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Marktbericht

Cantourage Group SE Update



04.09.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Verbreitung unzulässig wäre. Die wichtigen Hinweise am Ende dieser Mitteilung sind zu beachten. Cantourage Group SE Update Cantourage-Blütenabsatz im Heimatmarkt Deutschland stabil, jedoch zunehmender Preisdruck in einigen Marktsegmenten im zweiten Halbjahr 2025

Auslandsmärkte Polen und UK: Positives Momentum hält an; entwickeln sich zu wesentlichen Treibern für Wachstum und Profitabilität.

CEO Philip Schetter nach kurzer persönlicher Auszeit wieder im operativen Tagesgeschäft. Berlin, 4. September 2025 - Die Cantourage Group SE ( "Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01, Ticker: HIGH) beobachtet weiterhin eine hohe Nachfrage nach Cannabisblüten in Deutschland. In einigen Marktsegmenten wächst auch das Angebot stark, sodass Verkaufspreise unter Druck stehen, was sich auch auf Cantourage auswirkt. Cantourage will sich in diesem Umfeld auf Portfolioqualität, selektives, margensensitives Wachstum und die Stärkung internationaler Ertragssäulen fokussieren. Auf Gruppenebene wird weiterhin Umsatzwachstum erwartet - bei ambitionierten Markterwartungen sowie gleichzeitig herausfordernden Margenentwicklungen. Die vom Bundesministerium für Gesundheit ausgelöste Debatte um Einschränkungen bei telemedizinischen Verschreibungen und dem Versand von Cannabisblüten, die sehr vielen Patienten in Deutschland den Zugang zu geprüften und sicheren Produkten erschweren würden, führt zu zusätzlichen Unsicherheiten in der Branche. Die nun eingeleiteten strategischen Schritte dürften die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts mit Cannabisblüten in Deutschland gegenüber möglichen Gesetzesänderungen erhöhen. Entwicklung in Deutschland: stabiler Cantourage-Absatz, preisintensives Marktumfeld Seit der Cannabis-Reklassifizierung vom Betäubungsmittel zum Rx-Arzneimittel am 1. April 2024 verzeichnet Cantourage eine anhaltend solide Nachfrage nach medizinischen Cannabisblüten, die sich mittlerweile auf hohem Niveau einpendelt. Zugleich hat die gestiegene Import- und Angebotsmenge aller Marktteilnehmer die Preisniveaus gegenüber Apotheken merklich unter Druck gesetzt. Cantourage will diesem Umfeld mit klaren Maßnahmen begegnen: Aktive Preis- und Sortimentssteuerung

Nutzung von Exklusivitäten bei stark nachgefragten Sorten

optimierte Einkaufskonditionen auf Basis eines breiten, über Jahre etablierten Anbaupartner-Netzwerks mit stabilen Lieferketten. "Der deutsche Markt befindet sich nach enormem Wachstum durch die Liberalisierung 2024 nun in einer Phase der Neujustierung: Die Nachfrage ist stabil, gleichzeitig führt der durch das hohe Angebot ausgelöste Preisdruck zu einer gewissen Unsicherheit für den Rest des Jahres", sagt Cantourage-CEO Philip Schetter, der nach einer kurzen persönlichen Auszeit im August ins Tagesgeschäft zurückgekehrt ist. "Klar ist: Unser Umsatz wächst auch 2025 deutlich. Mit dem systematischen Ausbau unseres Auslandsgeschäfts, das zusammen mit dem Wirkstoffgeschäft in Deutschland jetzt schon einen substanziellen Umsatz- und Ergebnisbeitrag liefert, wollen wir Cantourage frühzeitig auf mögliche Marktveränderungen vor allem in Deutschland einstellen", erläutert Schetter weiter. Die aktuelle regulatorische Debatte rund um eine Beschränkung von telemedizinischen Cannabis-Verschreibungen sowie einer möglichen Einschränkung des Apotheken-Versandhandels beobachtet Cantourage aufmerksam und hat erste Vorkehrungen getroffen, um flexibel auf mögliche Änderungen reagieren zu können. Eine Stellungnahme von Cantourage zum aktuellen Referentenentwurf ist auf der Website des Unternehmens abrufbar (siehe "Weiterführende Informationen"). Polen: Sortimentserweiterung und Erholung der Nachfrage In Polen gibt es weiterhin hohe Nachfrage nach Cantourage-Produkten. Eine weitere Registrierung eines Blütenprodukts wurde erfolgreich abgeschlossen; der Erstexport nach Polen ist für das vierte Quartal 2025 vorgesehen. Weitere Produkte befinden sich in Registrierung, sodass spätestens ab 2026 ein wesentlicher Beitrag zum Gruppenergebnis durch das Polen-Geschäft erwartet wird. Interessant ist dabei auch der Markthintergrund in Polen: Im dritten Quartal 2024 führten Einschränkungen der Telemedizin, ähnlich denen vom Bundesministerium für Gesundheit aktuell angedachten, zu einem Nachfragerückgang von - Einschätzungen von Marktteilnehmern zufolge - über 50 Prozent. Trotz der weiterhin bestehenden Beschränkungen des Zugangs zur Cannabistherapie zeigt sich im Jahresverlauf 2025 eine deutliche Erholung. Branchenkenner erwarten, dass sich der Markt im Laufe des kommenden Jahres bereits wieder auf dem Niveau vor der Einschränkung befinden dürfte. Vereinigtes Königreich:weiterer Ausbau des Geschäfts in wachsendem Marktumfeld Cantourage UK zeigt im laufenden Jahr eine überaus solide Geschäftsdynamik. Auf Basis der aktuellen Zahlen und Planungen wird für 2025 ein Umsatzwachstum von rund 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Das Portfolio umfasst über 30 aktive SKUs, insgesamt wurden bereits mehr als 1,5 Tonnen Cannabisblüten ausgeliefert und folglich ein Umsatz von mehreren Millionen Euro erzielt. Wirkstoffgeschäft: stabiles Fundament Cantourages Geschäft mit Dronabinol und anderen Wirkstoffen wächst seit Jahren kontinuierlich und liefert ebenfalls einen verlässlichen Ergebnisbeitrag - sowohl in Deutschland als auch in Österreich und der Schweiz. Weiterführende Informationen: Stellungnahme der Cantourage Group SE zum Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes:

www.cantourage.com/blog-posts/stellungnahme-der-cantourage-group-se-zum-referentenentwurf-des-bundesministeriums-fur-gesundheit-zur-anderung-des-medizinal-cannabisgesetzes Über Cantourage

Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von medizinischem Cannabis. Cantourage ermöglicht es Anbauern weltweit, Produkte in europäischen Medizinmärkten zu verkaufen. Das 2019 gegründete Unternehmen arbeitet mit mehr als 60 Cannabis-Anbauern aus 18 Ländern zusammen. Cantourage stellt höchste pharmazeutische Qualitätsstandards entlang der Wertschöpfungskette sicher und bietet Produkte in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Das Unternehmen ist seit dem 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wird unter dem Börsenkürzel "HIGH" geführt.

Kontakt Investor Relations ir@cantourage.com Pressekontakte Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 (0) 173 3702649

Klaas Geller | klaas.geller@tonka-communications.de | +49 (0) 176 74717519

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspektVO) dar.



04.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

