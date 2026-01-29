Original-Research: CANTOURAGE GROUP SE - von Montega AG
Cantourage Group SE: Rekord-EBITDA 2025 und geschärftes Profil
Cantourage hat mit der Bekanntgabe der vorläufigen Eckdaten für 2025 (EBITDA-Erwartung: 5,5 Mio. bis 6,5 Mio. EUR) ein Zeichen operativer Stärke gesetzt. Außerdem unterstrich CEO Philip Schetter in einem aktuellen Interview (27.01.) die dynamische Entwicklung: Mit einem erwarteten Jahresumsatz von rund 90 Mio. EUR für 2025 hat sich das Unternehmen in kürzester Zeit zu einem europäischen Schwergewicht entwickelt.
EBITDA-Wachstum: Das Erreichen der neuen Profitabilitätsziele wird durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR unterstützt. Diese Auflösung ist das Resultat einer ursprünglich sehr vorsichtigen Risikovorsorge. Dass diese Mittel nun ergebniswirksam freiwerden, reflektiert die erfolgreiche Stabilisierung der Lieferketten und die Reduktion operativer Unwägbarkeiten. Während die Bildung dieser Reserven in der Vergangenheit diskret im Hintergrund erfolgte, unterstreicht ihre jetzige Auflösung das erreichte Sicherheitsniveau im operativen Geschäft.
Professionalisierung der Governance als nächster logischer Schritt: Cantourage befindet sich in einer Phase der Transformation hin zu einer gereifteren Kapitalmarktorganisation. CEO Philip Schetter betonte im Interview, dass der Börsengang maßgeblich zur Professionalisierung interner Strukturen beigetragen habe. Die Gesellschaft arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, die verbleibenden Reporting-Pendenzen der Vergangenheit - insbesondere das noch ausstehende Testat für 2024 - aufzulösen. Mit der neuen CFO Monique Jaqqam (ab Januar 2026) gewinnt das Unternehmen eine erfahrene Expertin, um die Berichtsprozesse weiter zu optimieren und die Finanzkommunikation - insbesondere bezüglich der Transparenz von Sondereffekten - zu verbessern.
Strategische Resilienz und internationale Expansion: Die operative Strategie von Cantourage erweist sich als äußerst robust gegenüber regulatorischen Diskussionen in Deutschland.
