Einstufung von Montega AG zu CANTOURAGE GROUP SE Unternehmen: CANTOURAGE GROUP SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.01.2026 Kursziel: 6,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Cantourage Group SE: Rekord-EBITDA 2025 und geschärftes Profil



Cantourage hat mit der Bekanntgabe der vorläufigen Eckdaten für 2025 (EBITDA-Erwartung: 5,5 Mio. bis 6,5 Mio. EUR) ein Zeichen operativer Stärke gesetzt. Außerdem unterstrich CEO Philip Schetter in einem aktuellen Interview (27.01.) die dynamische Entwicklung: Mit einem erwarteten Jahresumsatz von rund 90 Mio. EUR für 2025 hat sich das Unternehmen in kürzester Zeit zu einem europäischen Schwergewicht entwickelt.



EBITDA-Wachstum: Das Erreichen der neuen Profitabilitätsziele wird durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von ca. 2,0 Mio. EUR unterstützt. Diese Auflösung ist das Resultat einer ursprünglich sehr vorsichtigen Risikovorsorge. Dass diese Mittel nun ergebniswirksam freiwerden, reflektiert die erfolgreiche Stabilisierung der Lieferketten und die Reduktion operativer Unwägbarkeiten. Während die Bildung dieser Reserven in der Vergangenheit diskret im Hintergrund erfolgte, unterstreicht ihre jetzige Auflösung das erreichte Sicherheitsniveau im operativen Geschäft.



Professionalisierung der Governance als nächster logischer Schritt: Cantourage befindet sich in einer Phase der Transformation hin zu einer gereifteren Kapitalmarktorganisation. CEO Philip Schetter betonte im Interview, dass der Börsengang maßgeblich zur Professionalisierung interner Strukturen beigetragen habe. Die Gesellschaft arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, die verbleibenden Reporting-Pendenzen der Vergangenheit - insbesondere das noch ausstehende Testat für 2024 - aufzulösen. Mit der neuen CFO Monique Jaqqam (ab Januar 2026) gewinnt das Unternehmen eine erfahrene Expertin, um die Berichtsprozesse weiter zu optimieren und die Finanzkommunikation - insbesondere bezüglich der Transparenz von Sondereffekten - zu verbessern.



Strategische Resilienz und internationale Expansion: Die operative Strategie von Cantourage erweist sich als äußerst robust gegenüber regulatorischen Diskussionen in Deutschland. Fokus auf Qualität: Philip Schetter bekräftigte die Strategie, sich auf das Premium-Segment zu konzentrieren, das weniger preissensibel ist und stabilere Margen bietet.

Diversifizierte Lieferkette: Mit über 30 aktiven Kultivierungspartnern (primär aus Kanada) und zusätzlichen Fertigungskapazitäten in Portugal ist Cantourage bestens aufgestellt, um Engpässe zu vermeiden.

Wachstumsmarkt Europa: Neben dem stabilen Fundament in Deutschland tragendie Märkte in UK und Polen zunehmend signifikant zum Konzernergebnis bei. Die Skalierbarkeit der Plattform ermöglicht es, neue Märkte wie Spanien und Italien effizient zu erschließen. Fazit: Cantourage überzeugte auch in 2025 mit spürbaren Zuwächsen bei Umsatz und Ergebnis und übertraf die reduzierten Erwartungen beim EBITDA nun deutlich. Mit dem gestärkten Führungsteam und einer klaren Fokussierung auf margenstarke Produkte ist das Unternehmen hervorragend positioniert, um seine Bewertungslücke gegenüber internationalen Peers sukzessive zu schließen. Wir passen unsere Schätzungen für 2025e auf ein EBITDA von 6,0 Mio. EUR an und sehen Cantourage als einen der am besten positionierten Player im europäischen Sektor.







