Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.02.2026 Kursziel: 6,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

HIT Feedback - Regulatorik-Sorgen erscheinen übertrieben



Cantourage hat im Rahmen der Hamburger Investorentage (HIT) die operative Dynamik eindrucksvoll bestätigt. Die präsentierten Daten verdeutlichen, dass das Unternehmen die Skalierung seines Asset-light-Modells erfolgreich vorantreibt und sich als dominanter Akteur im europäischen Medizinalcannabis-Markt etabliert. Mit einem erwarteten Umsatzsprung auf ca. 93,0 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025 und einem Rekord-EBITDA von etwa 6,0 Mio. EUR unterstreicht das Management, dass das starke Patientenwachstum - monatlich werden über 100.000 Patienten versorgt - unmittelbar in Profitabilität mündet. In der Präsentation äußerte sich das Unternehmen zudem zuversichtlich zu den politischen Rahmenbedingungen in Deutschland und erwartet weit weniger einschneidende Veränderungen als ursprünglich am Markt befürchtet.



Anpassung statt Systemwechsel in der Regulatorik: Die aktuelle Debatte um die Novellierung des Medizinal-Cannabisgesetzes (MedCanG) und mögliche Einschränkungen bei der Telemedizin hat zuletzt für Volatilität gesorgt. Nach unserer Einschätzung und unter Berücksichtigung der jüngsten Signale aus Berlin ist jedoch davon auszugehen, dass das oft zitierte 'Worst-Case-Szenario" - ein vollständiger Rückrollmechanismus auf den Status vor der Legalisierung - höchstwahrscheinlich nicht eintreten wird. Vielmehr deutet alles auf eine abgeschwächte Anpassung der bestehenden Gesetzgebung hin. Eine moderate Regulierung, die beispielsweise die Qualität der Erstberatung sichert, ohne den digitalen Zugang für Patienten vollständig zu kappen, könnte sogar zu einer Marktbereinigung führen, von der etablierte Qualitätsanbieter wie Cantourage langfristig profitieren. Die regulatorische Resilienz wird durch die konsequente Expansion in weitere europäische Auslandsmärkte zusätzlich untermauert. Neben den bereits etablierten Standorten in Großbritannien und Polen treibt Cantourage den Markteintritt in Ländern wie Italien, Spanien und Frankreich aktiv voran. Diese geografische Diversifizierung fungiert als effektiver Risikopuffer gegenüber potenziellen regulatorischen Schwankungen in einzelnen Nationalstaaten. Die bewiesene Widerstandsfähigkeit in Märkten wie Polen zeigt zudem, dass der Bedarf an medizinischen Lösungen so fundamental ist, dass administrative Hürden das Marktwachstum allenfalls temporär bremsen, aber nicht stoppen können.



Professionalisierung als Kurstracker in der Governance: Trotz dieser guten operativen Entwicklung bleibt die vollständige Herstellung der Kapitalmarktreife die wichtigste Hausaufgabe für das Jahr 2026. Das Vertrauen der Investoren hängt maßgeblich davon ab, dass die Transparenz im Finanzwesen weiter erhöht wird. Hierzu zählt primär die zeitnahe Vorlage des noch ausstehenden testierten Jahresabschlusses für 2024. Wir werten die personelle Verstärkung im Finanzressort durch die neue CFO Monique Jaqqam als klares Bekenntnis des Vorstands, das Berichtswesen zu professionalisieren und die Kommunikation von Sondereffekten - wie der jüngsten Rückstellungsauflösung in Höhe von 2,0 Mio. EUR - noch transparenter zu gestalten.



Fazit: Zusammenfassend bietet das aktuelle Kursniveau einen interessanten Einstiegszeitpunkt. Cantourage vereint signifikantes Wachstum mit Profitabilität in einem komplexen Umfeld. Sobald die formalen Transparenzanforderungen erfüllt sind und das regulatorische Bild in Deutschland klarer wird, sehen wir substanzielles Erholungspotenzial. Wir bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung bei einem Kursziel von 6,00 EUR.







