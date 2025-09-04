DJ EUREX/DAX-Future im Verlauf gut behauptet

DOW JONES--Behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 08.35 Uhr um 14,0 Punkte auf 23.644,0. In den Handel gegangen war er mit 23.655,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.672,0 und das Tagestief bei 23.590,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.420 Kontrakte.

Die Stabilisierung bleibe noch intakt, so ein Marktteilnehmer. Die große strukturelle Seitwärtsbewegung seit Mai habe eine Unterstützung bei 23.000 und einen Widerstand bei 24.700. Mit dem Fall unter 23.950 habe sich die Lage in der Seitwärtsbewegung eingetrübt. Eine Unterstützung liege bei 23.446, dem Tagestief vom 1. August, bis 23.506, dem Tief vom Dienstag. Seit dem 15. August sei der Markt im kurzfristigen Abwärtstrend mit einem ersten Widerstand um 24.000.

September 04, 2025 02:37 ET (06:37 GMT)

