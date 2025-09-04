Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 04
[04.09.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE00BN4GXL63
|12,617,633.00
|EUR
|0
|123,614,382.89
|9.797
|Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,078,372.29
|98.4134
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,017,364.98
|111.2459
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,435,504.14
|121.2876
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE00BN0T9H70
|52,240.00
|GBP
|0
|6,152,744.82
|117.7784
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|5,992,470.11
|110.7277
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE00BKX90W50
|17,507.00
|CHF
|0
|1,738,917.65
|99.327
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE000L1I4R94
|1,803,464.00
|USD
|0
|20,521,483.81
|11.3789
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE000LJG9WK1
|512,702.00
|GBP
|0
|5,188,303.73
|10.1195
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|478,017.05
|11.8113
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|413,677,198.31
|111.4869
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,695,270.30
|10.201
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,029,706.53
|11.1081
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,041,974.03
|10.6823
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|621,008.42
|10.9572
|Janus Henderson FTSE Indian Government Bond Short Duration Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE000061JZE2
|957,028.00
|USD
|0
|10,144,596.62
|10.6001
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,209,801,354.08
|109.9819
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,239,078.08
|11.7701
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE000YMBL844
|2,101,066.00
|USD
|0
|21,539,252.99
|10.2516
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE000RH1ZG27
|45,000.00
|USD
|0
|468,026.68
|10.4006
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,492,142.32
|10.0699
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,359.20
|10.0618
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|03.09.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,117,168.78
|10.0337
