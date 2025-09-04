© Foto: Ã?mer Sercan KarkuÅ? - AnadoluDie Aktie von C3.ai ist nach schwachen Quartalszahlen und verfehlten Prognosen zweistellig eingebrochen. Anleger reagieren geschockt auf das Eingeständnis des Managements.C3.ai steckt weiter tief in der Krise. Das Unternehmen hat für das erste Quartal einen bereinigten Verlust von 0,37 US-Dollar je Aktie gemeldet und verfehlte damit die Erwartungen. Auch der Umsatz von 70,3 Millionen US-Dollar lag rund 19 Prozent unter dem Vorjahr und deutlich unter den Prognosen von knapp 100 Millionen US-Dollar. Für das laufende Quartal stellte C3.ai Einnahmen zwischen 72 und 80 Millionen US-Dollar in Aussicht - erneut weit unter den Schätzungen der Analysten. Die Aktie brach nachbörslich um mehr als 11 …Den vollständigen Artikel lesen ...
