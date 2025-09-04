Schlüchtern (ots) -Die Fertighausmarke Living Haus bietet Baufamilien nachweislich maximale Sicherheit: Bereits zum fünften Mal in Folge hat das Unternehmen das CrefoZert-Siegel erhalten. Die Auszeichnung steht für erstklassige Bonität, eine gesunde Finanzstruktur und die langfristige Stabilität des Unternehmens - und damit für größtes Vertrauen beim Hausbau.Wer ein Haus baut, sucht vor allem Sicherheit. Denn neben der großen Entscheidung für die eigenen vier Wände ist die Wahl eines verlässlichen Baupartners von zentraler Bedeutung. Genau hier setzt Living Haus ein klares Signal: Das Bonitätszertifikat CrefoZert der Creditreform Kassel/Fulda bestätigt erneut das hervorragende wirtschaftliche Fundament des Unternehmens. Nur rund zwei Prozent aller Firmen in Deutschland erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen in Bezug auf Bonität, Finanzkraft und Managementqualität."Hausbau ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben. Damit unsere Baufamilien sich dabei auf das Wesentliche konzentrieren können, braucht es einen starken und stabilen Partner. Diese Auszeichnung ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich, unseren Baufamilien Sicherheit und Vertrauen zu geben - von der ersten Beratung bis weit über den Einzug hinaus", erklärt Peter Hofmann, Geschäftsführer von Living Haus.Sicherheit für Baufamilien - heute und in ZukunftDie erneute Zertifizierung zeigt: Living Haus überzeugt nicht nur durch seine Fertighäuser, sondern auch durch seine Finanzkraft und Stabilität. Für Baufamilien bedeutet das:- Verlässlichkeit vom Start bis zum Ziel: Projekte können planungssicher umgesetzt werden - ohne finanzielle Unsicherheiten.- Langfristige Partnerschaft: Living Haus begleitet Baufamilien nicht nur als Hersteller, sondern als verlässlicher Partner über alle Phasen hinweg.- Maximales Vertrauen: Die ausgezeichnete Bonität bestätigt die solide Basis, auf die sich Kundinnen und Kunden uneingeschränkt verlassen können.Ein starker Partner in der BrancheGrundlage der Zertifizierung ist eine unabhängige Prüfung, die neben den letzten Jahresabschlüssen auch die Zukunftsaussichten des Unternehmens bewertet. Für Living Haus bedeutet das Ergebnis 2025: Das Unternehmen zählt weiterhin zu den zuverlässigsten Anbietern in der Fertighausbranche und gibt Baufamilien die Sicherheit, ihren Traum vom Eigenheim gemeinsam mit einem starken Partner zu verwirklichen.Mehr Informationen zu Living Haus und den Qualitätsauszeichnungen finden Sie unter: www.livinghaus.de/qualitaetÜber Living HausLeb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.Mehr Informationen: livinghaus.dePressekontakt:Living Fertighaus GmbHJasmin TheesAm Distelrasen 236381 SchlüchternTelefon: +49 9741 808-250657E-Mail: presse@livinghaus.deOriginal-Content von: Living Haus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117904/6110529