Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Osisko Development Corp., Miata Metals Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 18.08.2025, 16:25, Europa/Berlin Preislich hat Gold jedenfalls die Sommerflaute hinter sich gelassen. Das Ende des Sommers naht und die Händler kehren zurück und sind für mehr Handelsvolumen verantwortlich. Fast fünf Monate ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.