Mainz (ots) -Höhepunkt und Abschluss der Leichtathletik-Saison 2025: Vom 13. bis 21. September 2025 finden in Japan die 20. Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt. ZDF und ARD übertragen die Wettbewerbe aus dem Olympiastadion in Tokio im täglichen Wechsel live. Zudem bietet das ZDF-Streaming-Portal täglich morgens eine Zusammenfassung der Wettbewerbe aus der Nacht und am Nachmittag einen Kompaktblock der Final-Entscheidungen auf sportstudio.de, auf ZDFheute.de und in den Apps.An vier WM-Tagen ist "sportstudio live" im ZDF auf Sendung: Die neue ZDF-Leichtathletik-Moderatorin Maral Bazargani begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer zum ersten Mal in der Nacht von Samstag, 13., auf Sonntag, 14. September 2025, ab 0.55 Uhr, live aus Tokio zur Übertragung des Marathons der Frauen. Am Sonntag stehen von 11.50 bis 15.45 Uhr unter anderem die Entscheidungen im Weitsprung der Frauen mit Malaika Mihambo und im 100-Meter-Lauf der Männer und Frauen auf dem ZDF-Programm.DieWettbewerbe kommentieren im ZDF Fabian Meseberg und Marc Windgassen. Für Interviews im Stadionrund ist Anja Fröhlich im Einsatz.49 mal Gold zu vergebenBei der Leichtathletik-WM kämpfen die Athletinnen und Athleten um insgesamt 49 Goldmedaillen. Jeweils 24 Wettbewerbe stehen für Männer und Frauen auf dem WM-Programm, hinzu kommt die Mixed-Staffel über 4x400 Meter.Die deutschen Leichtathleten hatten sich vor der Leichtathletik-WM in Tokio in starker Form gezeigt. Zum Abschluss der Diamond League-Wettbewerbe konnte der Deutsche Leichtathletik-Verband Ende August in Zürich zwei Siege bejubeln: Speerwerfer Julian Weber und Hindernisläufer Frederik Ruppert zeigten sich bei der Generalprobe für die WM in überragender Form. Und auch Weitsprung-Star Malaika Mihambo überzeugte - auch wenn sie sich knapp geschlagen geben musste.Die "sportstudio live"-Übertragungen von der Leichtathletik-WMZweiter WM-Tag mit sechs FinalentscheidungenSamstag, 13. September 2025, 0.55 bis 5.10 Uhr (Marathon Frauen)Sonntag, 14. September 2025, 11.50 bis 15.45 Uhr (Diskus Frauen, Weitsprung Frauen, 10.000 Meter Männer, 100 Meter Frauen, 100 Meter Männer)Vierter WM-Tag mit vier FinalentscheidungenDienstag, 16. September 2025, 13.00 bis 15.30 Uhr (Hochsprung Männer, Hammer Männer, 1500 Meter Frauen, 110 Meter Hürden Männer)Sechster WM-Tag mit vier FinalentscheidungenDonnerstag, 18. September 2025, 12.10 bis 15.30 Uhr (Speerwurf Männer, Dreisprung Frauen, 400 Meter Männer, 400 Meter Frauen)Achter WM-Tag mit fünf FinalentscheidungenFreitag, 19. September 2025, 0.10 bis 5.30 Uhr (1. Tag Zehnkampf, Gehen 20 Kilometer Frauen, Gehen 20 Kilometer Männer)Samstag, 20. September 2025, 12.15 bis 15.30 Uhr (1. Tag Zehnkampf, Kugel Frauen, Speerwurf Frauen, 5000 Meter Frauen, 800 Meter Herren)Livestreams auf sportstudio.deAn den WM-Tagen im ZDF sind die Wettbewerbe auch in den Livestreams auf sportstudio.de zu erleben. Die WM-Highlights des Tages werden zudem auf sportstudio.de, auf ZDFheute.de und in den Apps zur Verfügung stehen.

Mainz, 4. September 2025