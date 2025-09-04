Marktschorgast / Düsseldorf (ots) -Das Raumwunder FRANKIA NEO erobert mit seinem innovativen Konzept seit fünf Jahren die Herzen vieler Reisender. Seitdem wird die Erfolgsgeschichte des 3,5- bzw. 4,5-Tonners auf Mercedes-Benz-Basis kontinuierlich fortgeschrieben: Im Modelljahr 2026 gibt es das stylische Leichtgewicht als Teilintegrierten mit neuem Designkonzept oder als Integrierten in der Edition BLACK LINE - jeweils mit vielen Extras in Serie. Weltpremiere feiert der neue teilintegrierte FRANKIA NEO während des Caravan Salon Düsseldorf in Halle 17!Hier geht es direkt zum FRANKIA NEO MT: https://www.frankia.com/presseportal/neoTeilintegriert: FRANKIA NEO mit neuem DesignkonzeptAb sofort haben Reisende beim teilintegrierten FRANKIA NEO die Wahl zwischen drei verschiedenen Styles: Sun, Ocean und Peach. Diese spiegeln sich dezent im Außendesign und in Akzenten im Innenraum wider. Das Außendesign wurde komplett überarbeitet: Ein schwarzes Fahrerhaus und schwarze Alufelgen gehören nun zur Serienausstattung - ebenso wie das besondere Außendekor mit dem NEO-Signet.Auch innen setzt der NEO auf Schwarz als edlen Akzent: neue Wasserhähne in Küche und Bad, ein neuer Duschkopf sowie ein Toilettenpapierhalter. Abgerundet wird der exklusive Look durch die Kombination aus hellem Holzdekor (Visby), anthrazitfarbenen Flächen und Fronten sowie den neuen Fußboden im modernen Beton-Design. Für besondere Qualität sorgen alle Polsterungen und Kissen des renommierten Premiumherstellers Rohleder®. Der bewusste Verzicht auf Schals und Vorhänge lässt den Raum noch großzügiger wirken und eröffnet freie Sicht nach draußen.Teilintegrierter FRANKIA NEO mit neuen Komfort-HighlightsDer teilintegrierte FRANKIA NEO bietet trotz 7 m Länge und 2,20 m Breite ein großzügiges Raumgefühl. Neue Komfort-Highlights machen das Reisen noch angenehmer: Der Heckbordkasten ist nun beleuchtet, zusätzliche Leselampen spenden Licht auch in der Sitzgruppe. Farbige, dimmbare Akzente schaffen ein stimmungsvolles Ambiente. Im ganzen Fahrzeug überzeugen die neuen schwarzen Push-Lock-Verriegelungen durch einfache Handhabung, Sicherheit und modernes Design. Der neu gestaltete Kombiwaschraum zählt zu den größten seiner Klasse und bietet mehr Komfort durch ein überarbeitetes Schließsystem, das per Knopfdruck öffnet. Auch die Bodenstaufächer sind dank optimierter Deckel leichter zugänglich. Darüber hinaus können Nutzer zwischen einem hohen und einem niedrigen Kühlschrank wählen.Neu - Warmwasser in Rekordzeit:FRANKIA NEO (MT und MI) sowie FRANKIA NOW sind die ersten Fahrzeuge, in denen serienmäßig die CombiNeo-Heizung von Truma verbaut ist. Sie kombiniert eine außergewöhnliche Warmwasserleistung mit schneller Raumheizung.Integriert: FRANKIA NEO in der Edition BLACK LINEDer FRANKIA NEO BLACK LINE fällt in jeder Hinsicht auf - optisch mit seinem besonderen Außen- und Interieurdesign sowie durch hohen Komfort mit umfangreicher Serienausstattung. Der 4,5-Tonner als Integrierter ist in zwei Grundrissen erhältlich: mit Querbett im Heck und großer Sitzgruppe (BD) oder mit Längsbetten (GD).Typisch FRANKIA NEO: der dynamische Frontantrieb des Mercedes-Benz Sprinters, das großzügige Raumgefühl mit durchgehend 2 m Innenhöhe, die extragroße Küche mit 84-l-Kühlschrank (optional 138 Liter) und das Smart-Load-Konzept.Ausstattung FRANKIA NEO MT und FRANKIA NEO MI BLACK LINEWährend der integrierte NEO MI in der Edition BLACK LINE mit zusätzlicher Serienausstattung punktet, bleibt der teilintegrierte NEO MT flexibel. Er bietet optional ein neues "Superpaket", das die beliebtesten Ausstattungsoptionen beinhaltet und rund 3.000 EUR Preisvorteil gegenüber der Einzelwahl bietet. Bei beiden Varianten gehört nun auch das Automatikgetriebe zur Serienausstattung. Der Grundpreis des FRANKIA NEO MT liegt bei 101.900 EUR, der des FRANKIA NEO MI BLACK LINE bei 119.490Weitere Impressionen und Details zum FRANKIA NEO MT finden Sie unter: https://www.frankia.com/presseportal/neoPressekontakt:Frankia-GP GmbH | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail:medien@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131908/6110563