© Foto: Sven Hoppe/dpaGold auf Rekordjagd: Nach einem Plus von mehr als 35 Prozent in diesem Jahr sieht Goldman Sachs noch deutliches Potenzial. Sollte die Fed ihre Unabhängigkeit verlieren, könnte der Preis auf fast 5.000 US-Dollar klettern.Gold bleibt der Superstar an den Rohstoffmärkten - und nach Einschätzung von Goldman Sachs ist das Ende der Rallye längst nicht erreicht. Die Analysten der US-Investmentbank rechnen im Basisszenario mit einem Goldpreis von 4.000 US-Dollar je Unze bis Mitte 2026. In einem Risiko-Szenario sehen sie 4.500 US-Dollar. Und sollte das Vertrauen in die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed massiv erschüttert werden, wäre sogar ein Anstieg auf nahezu 5.000 US-Dollar denkbar. Der …Den vollständigen Artikel lesen ...
