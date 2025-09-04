Vorsichtiger Optimismus an den Märkten: Tech-Werte im Fokus

Die Märkte starten mit verhaltenem Optimismus in den Tag: Der DAX zeigt sich zum Handelsbeginn leicht im Plus, während auch die US-Indikationen eine freundliche Tendenz signalisieren. In Asien setzte sich der positive Grundton fort - der Nikkei verzeichnete deutliche Zugewinne. Anleger bleiben dennoch vorsichtig, da im Tagesverlauf interessante Konjunkturdaten anstehen.
Makroökonomischer Überblick:
Am Nachmittag richtet sich heute der Blick nach Kanada: Die Juli-Handelsbilanz wird veröffentlicht, erwartet wird ein leicht geringeres Defizit als im Vormonat. Später rückt der US-Dienstleistungssektor in den Fokus. Der ISM Services PMI für August dürfte einen leichten Anstieg signalisieren - ein Indiz dafür, dass die größte Volkswirtschaft der Welt trotz Zinssorgen weiter Tritt fasst.
Im Fokus:
Salesforce geriet nachbörslich unter Druck. Zwar übertraf der Cloud-Spezialist im zweiten Quartal die Erwartungen, doch der Ausblick auf das laufende Quartal enttäuschte: Das Management rechnet mit stagnierendem Umsatz, was Sorgen über eine Investitionszurückhaltung im IT-Sektor schürt. Trotz einer massiven Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms und KI-Initiativen bleibt die Skepsis groß.
Hewlett Packard Enterprise überzeugte mit starken Quartalszahlen und verzeichnet im frühen Handel Kursgewinne. Der Umsatz erreichte ein Rekordniveau, getragen von einer hohen Nachfrage nach Server- und Netzwerktechnik sowie der Integration von Juniper Networks. Zusätzlich kündigte das Unternehmen an, die Synergien aus der Übernahme konsequent zu nutzen und neue Wachstumsfelder zu erschließen - ein Signal, das Investoren positiv aufnehmen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|UG5FWR
|6,76
|22999,056515 Punkte
|35,91
|Open End
|DAX®/XDAX®
|Bull
|UG3AV8
|2,17
|23476,150477 Punkte
|127,73
|Open End
|DAX®/XDAX®
|Bull
|UG5WB9
|9,94
|22683,722264 Punkte
|24,51
|Open End
|Silber
|Bull
|UG9HCP
|1,82
|38,817732 USD
|19,05
|Open End
|BYD Company Limited
|Bull
|UG933Q
|1,79
|10,027407 EUR
|6,36
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2025; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Amazon.com Inc.
|Call
|UG4CL6
|1,89
|230,00 USD
|5,84
|18.03.2026
|Tesla Inc.
|Put
|UG97ST
|1,26
|300,00 USD
|6,15
|19.11.2025
|Alphabet Inc. Class C
|Call
|UG4NH8
|6,94
|155,00 USD
|2,69
|18.03.2026
|S&P 500
|Put
|UG0AJ4
|1,41
|6400,00 Punkte
|6,58
|19.12.2025
|Apple Inc.
|Call
|HD1TF9
|0,70
|250,00 USD
|48,62
|17.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2025; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Alibaba Group Holding
|Long
|HD2SX0
|2,12
|113,736807 USD
|6
|Open End
|Alibaba Group Holding
|Long
|HD2SWW
|19,67
|68,248066 USD
|2
|Open End
|Hims & Hers Health Inc.
|Long
|UG37DX
|3,05
|22,237516 USD
|2
|Open End
|SAP SE
|Long
|UG23F0
|2,92
|185,11478 EUR
|5
|Open End
|Fuchs SE
|Long
|HC1B8H
|11,62
|26,605727 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2025; 09:30 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen