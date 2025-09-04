Vorsichtiger Optimismus an den Märkten: Tech-Werte im Fokus

Die Märkte starten mit verhaltenem Optimismus in den Tag: Der DAX zeigt sich zum Handelsbeginn leicht im Plus, während auch die US-Indikationen eine freundliche Tendenz signalisieren. In Asien setzte sich der positive Grundton fort - der Nikkei verzeichnete deutliche Zugewinne. Anleger bleiben dennoch vorsichtig, da im Tagesverlauf interessante Konjunkturdaten anstehen.

Makroökonomischer Überblick:

Am Nachmittag richtet sich heute der Blick nach Kanada: Die Juli-Handelsbilanz wird veröffentlicht, erwartet wird ein leicht geringeres Defizit als im Vormonat. Später rückt der US-Dienstleistungssektor in den Fokus. Der ISM Services PMI für August dürfte einen leichten Anstieg signalisieren - ein Indiz dafür, dass die größte Volkswirtschaft der Welt trotz Zinssorgen weiter Tritt fasst.

Im Fokus:

Salesforce geriet nachbörslich unter Druck. Zwar übertraf der Cloud-Spezialist im zweiten Quartal die Erwartungen, doch der Ausblick auf das laufende Quartal enttäuschte: Das Management rechnet mit stagnierendem Umsatz, was Sorgen über eine Investitionszurückhaltung im IT-Sektor schürt. Trotz einer massiven Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms und KI-Initiativen bleibt die Skepsis groß.

Hewlett Packard Enterprise überzeugte mit starken Quartalszahlen und verzeichnet im frühen Handel Kursgewinne. Der Umsatz erreichte ein Rekordniveau, getragen von einer hohen Nachfrage nach Server- und Netzwerktechnik sowie der Integration von Juniper Networks. Zusätzlich kündigte das Unternehmen an, die Synergien aus der Übernahme konsequent zu nutzen und neue Wachstumsfelder zu erschließen - ein Signal, das Investoren positiv aufnehmen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX).

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FWR 6,76 22999,056515 Punkte 35,91 Open End DAX®/XDAX® Bull UG3AV8 2,17 23476,150477 Punkte 127,73 Open End DAX®/XDAX® Bull UG5WB9 9,94 22683,722264 Punkte 24,51 Open End Silber Bull UG9HCP 1,82 38,817732 USD 19,05 Open End BYD Company Limited Bull UG933Q 1,79 10,027407 EUR 6,36 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2025; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Amazon.com Inc. Call UG4CL6 1,89 230,00 USD 5,84 18.03.2026 Tesla Inc. Put UG97ST 1,26 300,00 USD 6,15 19.11.2025 Alphabet Inc. Class C Call UG4NH8 6,94 155,00 USD 2,69 18.03.2026 S&P 500 Put UG0AJ4 1,41 6400,00 Punkte 6,58 19.12.2025 Apple Inc. Call HD1TF9 0,70 250,00 USD 48,62 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2025; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Alibaba Group Holding Long HD2SX0 2,12 113,736807 USD 6 Open End Alibaba Group Holding Long HD2SWW 19,67 68,248066 USD 2 Open End Hims & Hers Health Inc. Long UG37DX 3,05 22,237516 USD 2 Open End SAP SE Long UG23F0 2,92 185,11478 EUR 5 Open End Fuchs SE Long HC1B8H 11,62 26,605727 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.09.2025; 09:30 Uhr;

