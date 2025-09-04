Sie finden Belkin International auf der IFA in Halle 3.2 am Stand 115.

Belkin, seit über 40 Jahren ein führender Hersteller von Verbraucherelektronik, hat heute angekündigt, mit drei neuen Lösungen zum Laden sein preisgekröntes Sortiment an Ladegeräten für Mobilgeräte sowie seine Audioserie SoundForm mit vier neuen Produkten zu erweitern. Die neuen Produkte werden zum ersten Mal auf der IFA 2025 vorgestellt, wo Belkin in Halle 3.2 am Stand 115 vertreten sein wird.

Die neueste Produktlinie, die an Belkins Hauptsitz in Kalifornien konzipiert und entwickelt wurde, spiegelt das Engagement der Marke für Sicherheit, Leistung und Benutzerfreundlichkeit wider. Belkin liefert weiterhin zukunftssicheres Zubehör, das den wachsenden Anforderungen von Geräten und Konsumenten gerecht wird.

Jedes Belkin Ladegerät für Mobilgeräte wird SmartProtect-Tests unterzogen, um kompromisslose Sicherheit zu gewährleisten. SoundForm-Audioprodukte durchlaufen 150 Qualitätsprüfungen, um ausgewogene Bässe sowie eine klare Wiedergabe von Stimmen und hohen Tönen zu garantieren. Für Erwachsene liegt die Lautstärkebegrenzung bei 98 dB und für Kinder bei 85 dB. In Tests werden u. a. Frequenzgang, Verzerrungsanalyse und Geräuschisolierung berücksichtigt.

Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsziele hat Belkin die neuesten Produkte mit 85 Post-Consumer-Recycling-Kunststoff hergestellt und liefert sie in 100 plastikfreier Verpackung. Damit verleiht die Firma ihrem Engagement für Abfallreduzierung und eine verantwortungsvolle Herstellung Ausdruck.

Perfekte Ladelösungen.

UltraCharge magnetisches Ladegerät (25 W)

Belkins neues Qi2 25W-zertifiziertes Induktionsladegerät, das ein iPhone in 30 Minuten von 0 auf 50 auflädt, bis zu fünfmal schneller als Standard-Qi-Ladegeräte1, kommt nach der kürzlich zuerkannten Qi2 25W-Zertifizierung auf den Markt, zu deren Anlass die Firma drei neue Lösungen mit dem neuesten Qi2 25W-Standard lanciert hat. Das neue Ladegerät verfügt über die passive Kühltechnik ChillBoost, die nicht nur für eine optimale Leistung sorgt, sondern auch den Akku schont. Es bietet eine sichere Qi2-kompatible Verbindung und sein integrierter Ständer eignet sich zum Streamen, ohne das Gerät mit der Hand festhalten zu müssen. Das integrierte USB-C-Kabel hat mit einer Länge von 2 Metern eine hohe Reichweite. Das Ladegerät wurde mit 75 Post-Consumer-Recycling-Materialien hergestellt und wird mit einer 2-jährigen Herstellergarantie sowie einer Garantie für angeschlossene Geräte für 2.000 EUR geliefert. Es ist nicht nur schnell, sicher und nachhaltig, sondern hat auch ein stylisches Design und lässt sich leicht transportieren.

39.99 USD 29,99 GBP 34,99 EUR 69,96 AUD 79,95 NZD (mit Netzteil)

Anfang Oktober 2025 auf belkin.com, Amazon und weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich

BoostCharge Pro USB-C-GaN-Ladegerät mit zwei Anschlüssen (50 W und 67 W)

Dieses kleine GaN-Ladegerät ist ultrakompakt, aber sehr leistungsstark. Ein USB-C-Anschluss liefert bis zu 50 W bzw. 67 W zum optimalen Schnellladen und ist perfekt für Geräte wie MacBook Pro 13", Dell XPS, HP Spectre Folio, Chromebooks und andere USB PD-fähige Laptops. Weitere Geräte laden? An zwei USB-C-Anschlüssen lassen sich zwei Geräte gleichzeitig bequem aufladen. Von Laptops und Smartphones zu Tablets, Spielkonsolen und mehr: Mit diesem Ladegerät können Sie alles mit höchster Geschwindigkeit aufladen. Es wurde energieeffizient konzipiert und verbraucht fasst keinen Strom im Standby-Modus (< 5 mW bei 230 V AC), sodass die Umweltbelastung sehr gering ist, aber die Leistung hoch.

50 W: 29,99 GBP 34,99 EUR/ 49,95 AUD 59,95 NZD

67 W: 34,99 GBP 39,99 EUR 59,95 AUD 69,95 NZD

Anfang September 2025 auf belkin.com, Amazon und bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich

BoostCharge Kfz-Ladegerät mit einziehbarem Kabel (75 W)

Das 75-W-Kfz-Ladegerät mit zwei Anschlüssen und einziehbarem Kabel wurde zum blitzschnellen Laden im Auto entwickelt. Es lässt sich in die Fahrzeugsteckdose stecken, sodass bis zu drei Geräte gleichzeitig aufgeladen werden können. Da das einziehbare 75-cm-USB-C-Kabel bis zu 60 W liefert, ist es ideal zum Laden der meisten Laptops. Die zusätzlichen Anschlüsse (USB-C und USB-A) dienen zum Laden von Handys, Tablets und anderen Geräten. Intelligent Power Allocation (IPA) ermöglicht optimales Laden aller angeschlossenen Geräte und USB-C Power Delivery (PD) eignet sich zum Schnellladen von iPhones und Samsung Galaxy-Geräten sowie anderen Geräten, die sich über USB-C laden lassen.

29,99 GBP 34,99 EUR/ 69,95 USD 79,95 AUD

Anfang September 2025 auf belkin.com, Amazon und bei ausgewählten Einzelhändlern auf der ganzen Welt erhältlich

Sound für Ihre Welt.

SoundForm Anywhere

Dieser Semi-Open-Ear-Kopfhörer sitzt fest am Ohr und bietet den ganzen Tag Komfort. Auch beim Sport oder im Liegen bleibt er sicher an Ort und Stelle sitzen. SoundForm Anywhere ist zu 50 aus Post-Consumer-Recycling-Materialien (PCR) hergestellt und wird in einer plastikfreien Verpackung geliefert. Dieser Kopfhörer ermöglicht eine beachtliche Akkulaufzeit von insgesamt 26 Stunden (bis zu 6 Stunden nach vollständigem Aufladen und zusätzliche 20 Stunden über das Case). Mikrofone mit Clear Call Quality-Technologie in jedem Ohrhörer reduzieren aktiv Hintergrundgeräusche. SoundForm Anywhere verfügt über eine Multipoint-Verbindung für zwei Geräte und lässt sich nach 10-minütigem Aufladen über die USB-C-Schnellladefunktion 90 Minuten zur Wiedergabe nutzen. Der Kopfhörer wird in einem kompakten Case mit Karabinerhaken geliefert, sodass er sich leicht an einem Schlüsselring befestigen oder in eine Münztasche stecken lässt.

34,99 USD 29,99 GBP 34,99 EUR

Anfang September 2025 auf belkin.com, Amazon und weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich

SoundForm ActiveFit

Der SoundForm ActiveFit In-Ear-Kopfhörer hält vielen Bewegungen stand und sitzt sicher und bequem beim Joggen oder anderem Sport. Die ergonomischen Ohrhaken aus Silikon und die passgenauen Ohrstöpsel sorgen für einen festen Sitz, sodass man sich konzentrieren und in die Musik eintauchen kann. SoundForm ActiveFit ist mit 75 Post-Consumer-Recycling-Materialien (PCR) hergestellt und wird in einer plastikfreien Verpackung geliefert. 9 Stunden Wiedergabe können über das Ladecase um 27 zusätzliche Stunden verlängert werden. Dank der drei auswählbaren EQ-Modi kann der kraftvolle Sound individuell angepasst werden. Der Kopfhörer ist gemäß der Schutzart IP54 schweiß- und spritzwassergeschützt und zwei Mikrofone sorgen mithilfe von Clear Call Quality-Technologie auch unterwegs dafür, dass Ihnen beim Telefonieren keine Details entgehen. Die Hörmodi Standard und Hear-Thru sind ideal für Sport, ganz gleich ob drinnen oder draußen und die Bluetooth 5.4 Multipoint-Verbindung eignet sich für zwei Geräte. Der Kopfhörer lässt sich bequem über USB aufladen und funktioniert einwandfrei in jeder Trainingsumgebung.

34,99 USD 29,99 GBP 34,99 EUR

Anfang September 2025 auf belkin.com, Amazon und weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich

SoundForm Rhythm ANC

Der SoundForm Rhythm ANC In-Ear-Kopfhörer bietet Active Noise Cancellation in einem stylischen Design und ist ideal für all diejenigen, die sich Effizienz und einwandfreie Leistung zu einem erschwinglichen Preis wünschen. Er ist zu 75 aus Post-Consumer-Recycling-Materialien (PCR) hergestellt und wird in einer plastikfreien Verpackung geliefert, sodass Nachhaltigkeit und Funktionalität einander nicht ausschließen. 10-mm-Treiber und zwei Mikrofone je Ohrhörer bieten Advanced ANC zur Geräuschunterdrückung und es gibt drei Hörmodi, ANC, Hear-Thru und Standard, sowie drei EQ-Voreinstellungen, Belkin Signature Sound, Bassanhebung und Ausgewogen. Der vielseitige Kopfhörer sorgt für bis zu 8 Stunden Wiedergabe, die über das Ladecase um 20 zusätzliche Stunden verlängert werden können und dank Bluetooth 5.3 mit Multipoint-Verbindung können zwei Geräte verbunden werden. Der Kopfhörer entspricht der Schutzart IPX5 für Wasserfestigkeit, sodass er allen Herausforderungen des Alltags standhält.

34,99 USD 29,99 GBP 39,99 EUR

Anfang September 2025 auf belkin.com, Amazon und weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich

SoundForm In-Ear-Kopfhörer mit USB-C-Kabel und ANC

Da Kopfhörer mit Kabel wieder gefragt sind, bietet Belkin den neuen In-Ear-Kopfhörer mit USB-C-Kabel an, der über Active Noise Cancellation (ANC) verfügt und nicht nur praktisch ist, sondern auch durch seinen schlichten Stil anspricht. Dieser Kopfhörer braucht nicht aufgeladen zu werden, lässt sich bequem in einer Tasche verstauen und geht nicht leicht verloren. Da das Kabel flach und biegsam ist, kann es sich nicht leicht verheddern. Der SoundForm In-Ear-Kopfhörer mit USB-C-Kabel ist schweiß- und wasserfest gemäß Schutzart IPX5 und verfügt über 12-mm-Treiber, die einen vollen Sound mit tiefem Bass erzeugen. Dank Clear Call Quality-Technologie ist auch die Mikrofonqualität hervorragend. Drei Equalizer-Voreinstellungen, Bassanhebung, Ausgewogen und Belkin Signature Sound, ermöglichen eine individuelle Anpassung der Wiedergabe.

34,99 USD 24,99 GBP 27,99 EUR

Anfang September 2025 auf belkin.com, Amazon und weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich

Über Belkin

Belkin, ein Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Belkin hat sich seit seinen Anfängen in einer Garage in Südkalifornien 1983 zu einem vielseitigen globalen Technologieunternehmen entwickelt. Wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

1 Basiert auf internen Tests im Vergleich zu 5-W-Qi-Ladegeräten. Das Ladegerät liefert bis zu 25 W Leistung. Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren.

Contacts:

Medienkontakt

Jen Wei

VP Global Communications und Digital Marketing

comms@belkin.com