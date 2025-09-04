Nicht jeder Schaden in Fahrzeugnähe fällt unter die Kfz-Haftpflicht. Das OLG Dresden entschied, dass ein Brand durch einen Benzinkanister vor Beginn der Betankung nicht der Betriebsgefahr des Autos zugerechnet werden kann und die Haftung der Kfz-Versicherung damit entfällt. Das Oberlandesgericht (OLG) Dresden hat mit Urteil vom 01.10. 2024 entschieden: Entsteht ein Brandschaden durch einen Benzinkanister, bevor die eigentliche Betankung beginnt, fällt dieser nicht unter die sogenannte Betriebsgefahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
