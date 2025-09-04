American Eagle Outfitters setzt mit Schauspielerin Sydney Sweeney auf eine provokante Werbekampagne - und erzielt mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen erstaunliche Erfolge. Doch jenseits des Hypes bleiben die Fundamentaldaten des Unternehmens ambivalent. American Eagle Outfitters hat in den vergangenen Wochen eindrucksvoll demonstriert, wie stark der Einfluss einer prominenten Werbefigur sein kann. Mit der Verpflichtung von der überaus attraktiven Schauspielerin Sydney Sweeney gelang dem US-Bekleidungsunternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär