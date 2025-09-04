Berlin (ots/PRNewswire) -Lepro, ein KI-Beleuchtungspionier mit über 30 Millionen Kunden weltweit, kündigte heute auf der IFA 2025 die Einführung seiner Serie AI Lighting Pro an - der weltweit ersten KI-Beleuchtungskollektion mit integriertem KI-Mikrofon, das freihändige Sprachbefehle ohne externe Lautsprecher oder Hubs ermöglicht.Das Sortiment umfasst die Tischleuchte TB1-Pro AI, die Lichtleiste S1-Pro AI, das Neon-Lichtband N1-Pro AI und die Stehleuchte OE1-Pro AI. Die Benutzer brauchen nur "Hey Lepro" sagen, um ihre Beleuchtung zu steuern oder die Stimmung einzustellen - eine neue Ära des Komforts und der intelligenten Heimbeleuchtung.Mit dem integrierten AI Mic und dem AI-Lichtdesign-Assistenten von Lepro können Nutzer Helligkeit, Farben und Modi anpassen oder sogar ganze Lichtszenarien mit einfachen Sprachbefehlen erzeugen. Die KI-Engine LightGPM von Lepro, ein umfangreiches Sprachmodell, das auf Farbpsychologie und Beleuchtungsdesign trainiert wurde, interpretiert natürlichsprachliche Aufforderungen zu Stimmungen oder Aktivitäten, um professionelle Lichteffekte zu erzeugen. Anstatt Voreinstellungen manuell auszuwählen, sagt der Nutzer oder die Nutzerin: "Ich mache Yoga" oder "Hausparty-Ambiente". Das System empfiehlt dann ein passendes mehrfarbiges Lichtszenario aus zahlreichen Optionen. Die KI lernt und verbessert die Szenarien anhand von Nutzerfeedback und erstellt so auf unkomplizierte Weise eine personalisierte Beleuchtung.Jedes Produkt der AI Lighting Pro Serie erfüllt einen einzigartigen Zweck und verfügt gleichzeitig über diese intelligenten Fähigkeiten.- Die TB1-Pro ist eine Tischleuchte mit drei unabhängig voneinander verstellbaren Ringen, mit der die Formgebung der Leuchte an verschiedene Räume, Vorlieben oder Stimmungen angepasst und funktionale Beleuchtung mit künstlerischem Selbstausdruck verbunden werden kann.- Das S1-Pro ist ein flexibles LED-Lichtband, das sich ideal für die Akzentbeleuchtung und für Veranstaltungsräume eignet.- Der N1-Pro ist ein Neon-Lichtschlauch mit diffusem Design. Das kontinuierliche, punktfreie Leuchten lässt sich zu individuellen Formen für kreative Wandkunst oder Gaming-Setups verbiegen.- Die OE1-Pro ist eine schlanke, intelligente Stehlampe (mit bis zu ~1000 Lumen), die sowohl eine lebendige RGB-Beleuchtung als auch gemütliches warmweißes Licht mit 2700 K zum Lesen oder Entspannen bietet - "eine Lampe, zwei Stimmungen".Alle vier Modelle verfügen über ein integriertes KI-Mikrofon für eine echte Freisprechfunktion, Wi-Fi-Konnektivität für den Fernzugriff und ein modernes Design, das die Wohnungseinrichtung ergänzt.Hauptmerkmale der Lepro AI Lighting Pro-Serie:- Vollständige Sprachsteuerung: Ein integriertes KI-Mikrofon in jedem Gerät ermöglicht Nutzerinnen und Nutzern, die Beleuchtung ausschließlich über die Stimme zu steuern, indem sie "Hey Lepro" sagen. Dazu ist kein Smart Speaker oder Hub erforderlich. Grundlegende Befehle (Ein-/Ausschalten, Dimmen, Farbwechsel) werden sofort ausgeführt. Der KI-Lichtplanungsassistent kann aber auch komplexe Anfragen wie die Erstellung von Szenen verarbeiten. Zudem ist die Serie mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Dadurch ist die Integration in bestehende Smart Home-Routinen und die Nutzung von Standard-Sprachplattformen möglich.- Personalisierter KI-Lichtdesigner (LightGPM): Die Lepro-eigene LightGPM Engine generiert auf intelligente Weise benutzerdefinierte Lichtszenarien auf der Grundlage von Beschreibungen in einfacher Sprache. Sagen Sie der App oder dem KI-Mikrofon, was Sie gerade tun, fühlen oder lieben, und LightGPM erzeugt personalisierte Lichteffekte aus einer umfangreichen Palette, ohne dass eine manuelle Programmierung erforderlich ist.- Erweiterte Musiksynchronisation (LightBeats): Mit der Synchronisation von LightBeats kann die Serie AI Lighting Pro jeden Raum in eine Tanzfläche oder ein Theater verwandeln. Die Lichter lauschen der Musik (über das Mikrofon) und pulsieren, wechseln die Farbe und animieren sich in Echtzeit zum Takt. Dabei werden die Effekte an den Rhythmus und die Stimmung der Tracks angepasst.- Multi-Zone RGBIC-Beleuchtung und selbstgestaltete Effekte: Alle AI Lighting Pro-Modelle nutzen die erweiterte adressierbare RGBIC-LED-Technologie, die jeden Lichtstreifen oder jede Lampe in Segmente unterteilt, die verschiedene Farben gleichzeitig anzeigen können. Dies ermöglicht weiche Farbverläufe und Regenbogeneffekte. Mit der Lepro-App können die Benutzer die Farbe, Helligkeit und Geschwindigkeit jedes Segments anpassen und einzigartige Multicolor-Effekte erstellen. Kreative Tüftler können selbst erstellte Szenen speichern und weitergeben, während Sprachassistenten bei der Anpassung helfen.- Abstimmbare weiße Beleuchtung: Ausgewählte Pro-Modelle verfügen über abstimmbare weiße LEDs, die das gesamte weiße Spektrum abdecken, etwa die warm-weiße Option der OE1-Pro-Lampe mit 2700 K oder Tageslicht-Weiß. Diese vielseitige Beleuchtung lässt sich vom farbenfrohen Partylicht bis hin zu eleganter Alltagsbeleuchtung zum Lesen, Arbeiten oder Entspannen anpassen.Die Lepro AI Lighting Pro-Serie wird erstmals auf der IFA 2025 präsentiert. Die ersten Produkte sollen bis Ende 2025 in Nordamerika eingeführt werden. Eine breitere weltweite Verfügbarkeit wird folgen, wobei regionsspezifische Details in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.Mit der Serie AI Lighting Pro läutet Lepro eine neue Ära der KI-gesteuerten Beleuchtung ein. Durch die Integration eines KI-Mikrofons direkt in die Leuchten lässt sich die Wohnatmosphäre nun so natürlich wie in einem Gespräch anpassen, ohne dass Hubs oder zusätzliche Barrieren erforderlich sind. Diese Markteinführung unterstreicht das Engagement von Lepro, die Grenzen der Innovation im Bereich der KI-Beleuchtung zu erweitern. Nutzerinnen und Nutzer können sich darauf freuen, bald selbst zu erleben, wie mühelos sich die Beleuchtung nun an ihren Lebensstil anpassen lässt.