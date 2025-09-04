Erfurt (ots) -Es ist die späte Knusperzeit: Die Welt wird von den frischesten Kreaturen bewohnt, die es je gegeben hat - den Vegesauriern. Die Abenteuer dieser außergewöhnlichen Wesen sind ab 8. September 2025 um 8:05 Uhr, immer Montag bis Freitag in Doppelfolgen bei KiKA zu sehen. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist die 3D-Animationsserie auf kika.de, in der KiKA-App sowie auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App ab dem Tag der Premiere im Stream abrufbar. Untertitel stehen zur Verfügung."Vegesaurier" ist eine 3D-animierte Serie für Vorschulkinder. Die jeweils fünfminütigen Folgen erzählen Geschichten über Teamwork und Freundschaft. Jede Folge widmet sich einem eigenständigen Abenteuer, das dazu ermutigt, neugierig zu sein und die Welt zu entdecken. Als Erzähler führt Sternekoch Nelson Müller durch die Handlung.Zum Inhalt: Im Vegesaurier-Tal, inmitten von Leckertropffrüchten und einem Lava-Nuss spuckenden Vulkan, lebt das junge Trikarottops-Saurier-Mädchen Ginger. Zusammen mit ihren Freunden, den drei Baby-Erbs-Rexen Minzi, Wasabi und Split, erlebt sie jeden Tag ein neues Abenteuer. Auf ihren Entdeckungstouren begegnen sie Erdbeersauriern, Kartofflodons, Gurkodilen und vielen weiteren saftigen Kreaturen. Dabei dreht sich alles um Freundschaft und Spaß - aber auch, welchen Vegesauriern man besser aus dem Weg gehen sollte.Die neue 3D-Animationsserie "Vegesaurier" ist eine Produktion von Cheeky Little Media in Zusammenarbeit mit Studio 100 International. Die redaktionelle Verantwortung beim ZDF liegt bei Marcus Horn.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6110701