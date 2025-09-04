Wien (www.anleihencheck.de) - Die zuletzt schwächelnden europäischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch leicht erholt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Nach den jüngsten Rücksetzern hätten Anleger wieder vorsichtig zugegriffen. Unterstützung sei von nachgebenden Renditen am Anleihemarkt gekommen, die zuletzt aus Sorge um eine steigende Staatsverschuldung, insbesondere in Frankreich, spürbar angezogen hätten. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen sei um 5,3 Basispunkte auf 2,74% gesunken, jene vergleichbarer französischer Papiere um 4,4 Basispunkte auf 3,54%. Der EURO STOXX 50 habe schließlich ein Kursplus von 0,64% verzeichnen können, während der DAX um 0,46% zugelegt habe. Der ATX habe hauchzarte Gewinne von 0,09% verbuchen können. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
