Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) erzielte im August einen Wertzuwachs in Höhe von 0,4%, so die Experten von Sauren.An den Rentenmärkten habe sich die deutsche Umlaufrendite nur marginal verändert, während das Kapitalmarktzinsniveau in den USA deutlicher zurückgegangen sei. Die Renditedifferenz von Unternehmensanleihen bzw. Hochzinsanleihen zu Staatsanleihen habe sich im August leicht ausgeweitet. Per Saldo hätten alle bedeutenden Segmente der Rentenmärkte den Monat mit moderaten Wertzuwächsen abgeschlossen. Die Rentenfonds des Portfolios hätten fast ausnahmslos Wertsteigerungen aufgewiesen. Lediglich der von Andreas Meyer verwaltete FS Colibri Event Driven Bonds habe um 0,3% nachgegeben. Am besten habe ein global auf Unternehmensanleihen ausgerichteter Rentenfonds abgeschnitten, welcher um 0,9% zugelegt habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
