Für den rein elektrischen Skoda Elroq ist in Deutschland mit dem Elroq 85x ab sofort eine weitere Allradvariante bestellbar. Die weitere Allradoption 85x ist auch wieder für Skoda Enyaq und Enyaq Coupé verfügbar. Beim 85x handelt es sich um den 210 kW starken Allradler, der mit einer 77-kWh-Batterie (netto) kombiniert wird - diese Kombination ist aus anderen Modellen bekannt und war auch für den Elroq schon lange angekündigt (auch wenn Skoda zuvor ...

