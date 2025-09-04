© Foto: Dall-EDie Tech-Milliardäre Thiel und Saylor setzen hunderte Millionen auf digitale Assets, doch verfolgen dabei unterschiedliche Ansätze.Die Krypto-Märkte bleiben volatil, doch zwei der bekanntesten Tech-Milliardäre, Peter Thiel und Michael Saylor, sehen darin keine Abschreckung, sondern eine Chance. Während Saylor mit seiner Softwarefirma Strategy aggressiv auf Bitcoin-Käufe setzt, verfolgt Thiel einen diversifizierteren Ansatz über Venture-Investments, Ethereum-Exposure und seine Kryptobörse Bullish. Michael Saylor: Der Bitcoin-Maximalist mit "unendlicher Geldschleife" Michael Saylor, Mitgründer und Vorsitzender von Strategy, hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der aggressivsten …Den vollständigen Artikel lesen ...
