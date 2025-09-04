München (ots) -Relevante Recherchen, starke Geschichten, streaminggerechtes Storytelling - monatlich neue Dokus für MillennialsMit "team.recherche" startet die ARD am 1. Oktober 2025 ein neues investigatives Doku-Format für die unter 40-Jährigen, das künftig jeden Monat mit exklusiven Recherchen in der ARD Mediathek erscheint. Das Format vereint die investigativen Kräfte der ARD - beteiligt sind BR, MDR, NDR, SR, SWR und WDR - und ist eine Weiterentwicklung der Formate "VOLLBILD" (SWR) und "Dirty Little Secrets" (BR). Federführer der Formatredaktion sind BR und SWR."Mit 'team.recherche' bündeln wir die investigativen Stärken der ARD", sagt Ingmar Cario, ARD-Doku-Koordinator. "Wir nehmen unsere Nutzerinnen und Nutzer mit in den Rechercheprozess und erzählen Geschichten für eine jüngere Zielgruppe, die man so noch nicht gesehen hat - mutig, fundiert und nah dran."Ob gefährliche Abnehm-Trends wie "SkinnyTok", das Geschäft mit Leihmutterschaften oder digitale Abzocke - "team.recherche" geht Themen an, die für die Generation Y relevant sind, und deckt auf, was andere verbergen. Teams aus jungen Reporterinnen und Reportern tauchen tief in Recherchen ein, nehmen das Publikum mit auf ihre Spurensuche und liefern exklusive Einblicke in verborgene Welten.Das Publikum erlebt Undercover-Einsätze mit versteckter Kamera, Selbstversuche und Konfrontationen von Verantwortlichen mit. Das Format verbindet investigativen Journalismus mit streaminggerechtem Storytelling und setzt dabei auf starke Bilder und hochwertige Visuals. Die Reporterinnen und Reporter sprechen die Zuschauer direkt an und nehmen sie mit in die Recherche. So wird Investigation zum Streaming-Erlebnis.Die 30-minütigen Hochglanz-Dokus erscheinen monatlich in der ARD Mediathek. Ausgewählte Themen werden in Mehrteilern über mehrere Folgen hinweg vertieft.Den Auftakt macht am 1. Oktober die Doku "Skinny um jeden Preis - wer profitiert vom Abnehm-Hype?".In den weiteren Folgen in diesem Jahr geht es unter anderem um das weltweite Leihmutter-Business, Missstände im Pferdesport und falsche Diagnosen in Patientenakten.Pressekontakt:ARD-ProgrammdirektionTabea WernerTel.: 089 / 558944-867E-Mail: Tabea.Werner@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6110744