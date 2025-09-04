Das gestrige US-Kartellrechtsurteil bezüglich Google wirkte für den Mutterkonzern Alphabet wie ein Befreiungsschlag und trieb deren Aktien um über neun Prozent nach oben. Die neue Rechtslage sorgte an der Börse aber auch bei Apple für Kauflaune. Konkret wurde Google in dem Urteil verpflichtet, Wettbewerbern Zugang zu Teilen seiner Suchdaten zu gewähren - ein Schritt, der Alternativen zur dominanten Google-Suche erleichtern soll. Zugleich entschied ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE